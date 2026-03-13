¿Te bañas con agua muy caliente?; estos son los seis riesgos para tu salud, según expertos

Ducharse con agua muy caliente es una práctica habitual para muchas personas, especialmente después de una jornada intensa.

Sin embargo, especialistas advierten que esta costumbre puede generar distintos efectos negativos en el organismo. Expertos en dermatología y salud señalan que el impacto puede afectar al cabello, la piel e incluso al sistema circulatorio, por lo que recomiendan moderar la temperatura del agua durante la higiene diaria.

Un baño relajante con agua caliente podría afectar tu salud. FOTO: Especial

¿Cuáles son los riesgos al bañarse con agua caliente?

1. Debilitamiento del cabello y caída capilar

Uno de los primeros efectos negativos del agua muy caliente se observa en el cabello. El calor intenso debilita el folículo piloso y elimina los aceites naturales que protegen el cuero cabelludo.

Como consecuencia, el pelo se vuelve más frágil y aumenta el riesgo de caída. Además, esta práctica puede agravar problemas como la caspa o la sequedad extrema. Dermatólogos recomiendan lavar el cabello con agua tibia o fría para preservar su salud

2. Resequedad y daño en la piel

La exposición prolongada al agua caliente también afecta la piel. El calor elimina los lípidos que actúan como una barrera protectora natural de la dermis. La pérdida de estos aceites puede provocar resequedad, enrojecimiento y picazón, además de empeorar afecciones como la dermatitis atópica.

La caída del cabello causada por dermatitis suele ser temporal. Foto: Getty Images vía BBC

3. Alteración de la barrera protectora cutánea

La Academia Americana de Dermatología aconseja evitar temperaturas elevadas durante el baño. Según la entidad, los baños prolongados con agua muy caliente deterioran la integridad de la barrera cutánea, lo que facilita la irritación y la pérdida de hidratación natural de la piel.

4. Riesgo de quemaduras térmicas

El uso de agua excesivamente caliente puede provocar quemaduras en la piel. Este riesgo es mayor en niños, adultos mayores o personas con sensibilidad reducida. Para prevenir accidentes domésticos, los especialistas recomiendan configurar los termotanques y calentadores.

5. Sensación de fatiga y deshidratación

Aunque el baño caliente puede producir relajación muscular, permanecer demasiado tiempo bajo el agua puede generar debilidad o fatiga. El calor excesivo favorece una leve deshidratación y un agotamiento físico que muchas personas no perciben de inmediato.

El cansancio puede ser una señal de que te falta vitamina B12. Fuente: Freepik.

6. Cambios en la presión arterial y el sistema circulatorio

El agua muy caliente provoca dilatación de los vasos sanguíneos, lo que modifica temporalmente la circulación. Aunque este efecto puede mejorar momentáneamente el flujo sanguíneo, también puede alterar la presión arterial.

Por esta razón, especialistas recomiendan que las personas con hipertensión no controlada o problemas cardiovasculares eviten exposiciones prolongadas al calor durante la ducha.

Recomendaciones para un baño saludable

Los expertos coinciden en que la mejor alternativa es utilizar agua tibia y limitar el tiempo de la ducha. Esta práctica ayuda a mantener la hidratación natural de la piel, proteger el cabello y reducir posibles efectos adversos asociados al calor excesivo.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.