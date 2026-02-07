Tazas giratorias con tu "mini yo"; ¿cómo hacer el trend viral de Pequeñas Grandes Amigas?

En los últimos días, una nueva tendencia ha dominado las plataformas digitales, principalmente la plataforma de TikTok. Se trata de un trend viral en redes que ha puesto a llorar a muchas personas, al contrastar la versión adulta de los usuarios con su versión más inocente, su versión de pequeños.

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave en el ámbito del entretenimiento digital, convirtiéndose en un elemento fundamental en la creación de contenido y una forma de guardar recuerdos. Esta nueva dinámica pone a las personas en medio de una escena reflexiva, inspirada en un filme popular de principios de los 2 mil.

¿Cómo hacer el trend?

Para hacer este trend es necesario descargar la aplicación del asistente de IA de X, Grok. Una vez que tengas la app móvil descargada, sigue estas indicaciones:

Descarga y abre la aplicación de Grok , carga dos fotografías tuyas, una que muestre como luces en la actualidad y la segunda una imagen de cuando eras niño o niña. Al ingresar, regístrate primero en la app.

, carga dos fotografías tuyas, una que muestre como luces en la actualidad y la segunda una imagen de cuando eras niño o niña. Al ingresar, Primero carga la foto de cuando eras pequeño y agrega el prompt que está al final de las instrucciones. Al obtener el resultado, descarga el video y repite el proceso con la segunda imagen, la de tu versión actual.

que está al final de las instrucciones. Al obtener el resultado, descarga el video y repite el proceso con la segunda imagen, la de tu versión actual. Una vez que tengas listas ambas imágenes con los aspectos que consideres correctos, da clic en la opción de "Generar video" y escribe nuevamente el prompt detallado anterior para personalizar el clip. Repite el proceso con ambas fotografías y descarga los videos.

y escribe nuevamente el detallado anterior para personalizar el clip. Repite el proceso con ambas fotografías y descarga los videos. Ingresa a la aplicación de edición Capcut y une ambos videos con una plantilla.

y une ambos videos con una plantilla. Añade la canción viral "Army Dreamers" de la artista Kate Bush y listo. Finalmente, comparte el resultado con tus amigos y seres queridos.

Prompt: El personaje debe parecer filmado desde la perspectiva de la persona que está sentada frente a él. Debe estar sentado en el juego de las tazas de té giratorias en un parque de diversiones infantil, dando vueltas en círculos mientras el fondo parece moverse rápidamente, viéndose borroso y con luces de colores en el fondo de otras atracciones.

El personaje debe estar quieto, con una postura recta y mantener una expresión facial seria, triste y melancólica, mientras mira fijamente a la cámara. No cambies las características físicas ni los rasgos faciales: deben verse la ropa, el cabello y todo lo que hay en él.

Los brazos deben estar pegados al cuerpo mientras las manos del personaje sostienen el agarre del juego en el centro de la taza giratoria, cambiando únicamente el escenario y siguiendo el guion, sin que sea un giro de 360°. El ambiente debe ser de noche y con una atmósfera melancólica.

¿De dónde surgió este trend?

Este trend está inspirado en una escena de la comedia dramática "Pequeñas Grandes Amigas" de 2003. Esta cinta está protagonizada por la fallecida actriz Brittany Murphy como Molly Gunn y Dakota Fanning como Ray Schleine. La trama sigue a Molly, una joven inmadura y despreocupada que pierde su herencia y debe trabajar como niñera de Ray, una niña de 8 años con un carácter frío y solitario.

A pesar de que sus personalidades son muy diferentes, ambas entablan una tierna amistad en la que aprenden a sanar heridas de la infancia y descubren el verdadero significado de la madurez emocional. La secuencia que se volvió viral en redes sociales, comúnmente llamada "la escena de las tazas", muestra a los dos personajes en un momento de quiebre emocional en el que se abren la una con la otra.

