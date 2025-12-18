Supernova Génesis 2026: ¿cómo acceder a la preventa y cuánto cuestan los boletos?

Luego del rotundo éxito del Supernova Strikers 2025, el evento de boxeo amateur entre streamers y creadores de contenido ha anunciado oficialmente su regreso en una segunda edición, la cual se llevará a cabo en primavera del siguiente año.

El ahora llamado "Supernova: Génesis 2026", se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, en la capital del país.

Por ahora, únicamente se ha confirmado el regreso al ring de Supernova de la mexicana, ganadora de varios títulos de boxeo amateur, Alana Flores; así como la participación del youtuber y streamer colombiano-mexicano, Juan Guarnizo.

¿Cómo acceder a la preventa de Supernova: Génesis 2026?

El anuncio de la segunda edición del evento que combina al mundo de los espectáculos, el deporte y el entretenimiento digital, ya ha generado revuelo entre las y los fans que esperan con ansias la llegada del Supernova: Génesis 2026.

Aunque aún no se han revelado detalles de los enfrentamientos estelares, ni de los artistas que amenizarán el show, ya se encuentran a la venta los boletos en una preventa exclusiva para fans, que estará activa hasta el 21 de enero, a la cual se puede acceder siguiendo los siguientes pasos:

1. Regístrate en el siguiente formulario de Google Docs: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvahWYZKt_-u6X6kcSewhUhu0njZtzhMgFjhFgurN1atd4Pg/viewform

2. Busca el correo de tu registro en la sección de "Spam" o "Promociones".

3. Ingresa a la página de SuperBoletos, coloca en el buscador "Supernova Strikers Génesis" y selecciona el evento.

4. Da clic en la opción de "Comprar" e ingresa la cantidad de boletos que quieres.

5. Selecciona tus asientos eligiendo una zona en el mapa de la Arena.

6. Procede al pago y en la parte de "Promociones y descuentos" ingresa tu cupón de la preventa de fans.

En exactamente 1️⃣​3️⃣​0️⃣​ días haremos historia (una vez más) 📖​



¿A quién te gustaría ver peleando

en la Arena CDMX? ​🥊​



Compra tus boletos: https://t.co/nEwHEWkNgB 🎟️​ #SupernovaGenesis pic.twitter.com/JT38hkuYhX — Supernova: Genesis (@supernovaboxing) December 17, 2025

¿Cuánto cuestan los boletos para el Supernova Strikers: Génesis?

Los boletos para el evento de entretenimiento deportivo varían de precio, en un rango que va desde los $753 hasta los $10,698 pesos mexicanos, dependiendo de la sección desde la que se desea apreciar el show.

Precios de los boletos para Supernova: Génesis 2026. Foto: SUPERBOLETOS

