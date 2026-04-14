⁠Súper Nova Génesis: ¿Quién es Jimmy Lennon Jr, el anunciador estelar del evento de box?

Las sorpresas no paran rumbo a ⁠Súper Nova Génesis, el evento que unirá al entretenimiento digital con el mundo del deporte, pues en la segunda edición que se llevará a cabo el próximo 26 de abril contará con la participación de Jimmy Lennon Jr. como presentador estelar de las peleas.

A menos de dos semanas del evento que sacudirá a la Arena Ciudad de México y a las redes sociales, los detalles finales continúan sorprendiendo a los internautas, al incorporar a una de las figuras más emblemáticas en el mundo del boxeo.

"T’S SHOOOOOOW TIME! Una institución en el mundo del box estará con nosotros Este evento no podía pasar sin la leyenda Jimmy Lennon Jr", se lee en la publicación del evento.

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IT’S SHOOOOOOW TIME! 🎙️



Una institución en el mundo del box estará con nosotros 🫡



Este evento no podía pasar sin la leyenda Jimmy Lennon Jr 🥊



Compra tus boletos en https://t.co/nEwHEWkfr3 #SupernovaGenesis pic.twitter.com/WbjSJXFlHJ — Supernova: Genesis (@supernovaboxing) April 14, 2026

¿Quién es Jimmy Lennon Jr, el anunciador estelar del evento de box?

La leyenda en el ámbito del deporte Jimmy Lennon Jr., inició su carrera como anunciador en la cadena estadounidense Showtime, donde su estilo particular se fue incorporando en transmisiones de importantes eventos para Fox Sports y ESPN

Lennon alcanzó la fama internacional anunciado peleas de Don King Promotions, donde su icónica frase “IT’S SHOOOOOOW TIME!” marcó a la industria. Asimismo ha participado en películas como “Creed III”, “Revancha” y “Loca Academia de Pilotos”.

Su participación ha sido clave en peleas históricas como Mike Tyson vs. Evander Holyfield , Winky Wright vs. Félix Trinidad y Floyd Mayweather Jr. vs. Manny Pacquiao. Cabe mencionar que durante su anuncio como parte de ⁠Súper Nova Génesis, mencionó que también ha presentado a una de las figuras más emblemáticas del box en México, Julio César Chávez y que está muy contento de volver a ser parte de la nueva generación que está marcando al mundo del entretenimiento.

“I’m honored to be part of it” 🤝



La leyenda del boxeo, Jimmy Lennon Jr, estará este 26 de abril en Supernova: Genesis 🎙️​#SupernovaGenesis pic.twitter.com/G0p4d0xDnI — Supernova: Genesis (@supernovaboxing) April 14, 2026

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