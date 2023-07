Sofía Sánchez, actriz con Síndrome de Down, da vida a Barbie en alfombra rosa

Barbie le ha dado oportunidad a las niñas de imaginar en quién se quieren convertir. No sólo se trata de un juguete sino de una forma de representación, y la actriz y modelo con Síndrome de Down, Sofía Sánchez lo ha dejado claro al posar en la alfombra rosa de la película en Los Ángeles, Estados Unidos.

El momento en que la también activista de Síndrome de Down caminó por la alfombra rosa en la que desfilaron los protagonistas, Margot Robbie y Ryan Gosling, se ha viralizado en redes sociales.

La actriz lucía como la barbie con Síndrome de Down que Mattel recién lanzó en abril pasado, así replicó el atuendo con motivos azules y amarillo, además del collar rosado que hace referencia a las tres copias de cromosoma 21, responsable de las características asociadas a este padecimiento.

Lee también Barbie lanza su primera muñeca con síndrome de Down y así luce

Sofía Sánchez compartió un par de postales de su paso por la alfombra rosa en su cuenta de Instagram, donde llamó la atención el hashtag en el que se leía “La representación importa”.

Cabe recordar que Mattel anunció el lanzamiento de su muñeca con Síndrome de Down el pasado mes de abril, una colaboración con la National Down Syndrome Society de Estados Unidos. La muñeca no sólo llevó colores amarillo y azul para crear consciencia sobre este padecimiento, sino que sus rasgos físicos se modificaron.

La muñeca forma parte de la línea "Diversidad" de Mattel. Foto: Barbie

Con el torso más corto, la cara redondeada y las palmas con una sola línea, Barbie buscó replicar los rasgos faciales y la silueta de las mujeres que viven con Síndrome de Down, según compartió la marca.

De allí que Sofía Sánchez diera vida a la Barbie con Síndrome de Down el pasado 9 de julio en Los Ángeles. La actriz ya había celebrado el lanzamiento de la muñeca cuando en su cuenta de Instagram escribió: “Buenos días, América, Soy yo y mi nueva Barbie… ¡Quién da la casualidad de tener un cromosoma extra como yo!”.

¿Quién es Sofía Sánchez?

Sofía Sánchez es una actriz y modelo estadounidense con Síndrome de Down, que es hija adoptiva de un matrimonio compuesto por Jennifer y Héctor Sánchez. La menor de 14 años se ha convertido en una activista.

De acuerdo con la biografía publicada en su página, la pequeña fue abandonada en Ucrania al nacer y pasó 14 meses de su vida en un orfanato de dicho país, hasta que Jennifer y Héctor Sánchez la adoptaron y llevaron a Estados Unidos.

Sofía Sánchez, actriz con Síndrome de Down. / Foto: Instagram.

La menor ha actuado en la saga de Los Juegos del Hambre, donde tiene un papel en la precuela que lleva por nombre “Balada de Pájaros Cantores y Serpientes”.

Lee también "Libre de Peso Pluma": Bar de Oaxaca prohíbe reggaetón y corridos tumbados a sus clientes

¿Por qué la Barbie con Síndrome de Down luce un vestido amarillo con azul?

Estos colores simbolizan la trisomía del cromosoma 21, responsable de las características asociadas al Síndrome de Down. Por lo que Mattel decidió que Barbie llevara estos colores en las flores que adornan su vestido.

La muñeca se lanzará con un precio de 11 dólares. Foto: Barbie

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





sal