¡Sin invitación! Julión Álvarez llega a fiesta donde escuchaban su música y así reaccionan fans

Julión Álvarez es uno de los cantantes mexicanos que gusta de mantener cercanía con sus fanáticos. En más de una ocasión se le ha visto convivir con ellos, como lo fue en una fiesta organizada en Zapopan, Jalisco.

El también músico decidió jugarles una broma a los asistentes a la reunión. Y es que con ayuda de su representante reclamaron a los jóvenes por escuchar música a volumen alto y “no lo dejaban dormir”.

Julión Álvarez interrumpe fiesta y se viraliza en TikTok

“Estás bien tranquilo en tu peda escuchando Julión y Alfredito. Cuando de repente Julión llega regañándote que le bajes a su música”, escribió el usuario @edsonmontes88 en un video que llegó a más de 6.1 millones de vistas en TikTok.

El clip muestra al cantante entrar por la cochera del domicilio, mientras que los jóvenes disfrutaban de la convivencia. El famoso pidió bajar el volumen de la música, aunque claro está se trataría de una broma.

Junto con su representante, quien estaba grabando el momento, Julión Álvarez alegó que no lo dejaban dormir por el ruino. Al escuchar el “reclamo”, los fanáticos se acercaron a él para pedirle fotografías.

En un storytime, Edson Montes relató que primero ingresó un hombre con actitud prepotente y pensaron que los reportarían con las autoridades. Detrás de él estaba Julión Álvarez con una sonrisa en su rostro.

“Es un tipazo, humilde a morir. También su mánager que creo era con el que estaba. Y no le quisimos decir ‘ey canta’ porque siento que se vería mal de nuestra parte. Pero la neta es un tipazo”, explicó @edsonmontes88.

La reacción a la broma de Julión Álvarez en fiesta

El gesto del intérprete de “Sin memoria” dejó sorprendidos a los invitados a la reunión y también a los usuarios de la plataforma china, quienes no pudieron contener sus ganas de elogiar la acción.

“El compa que no quiso ir a la peda y le dicen de lo que te perdiste ayer vino Julión Álvarez”, “Dicen que si gritas tres veces Julión Álvarez en la madrugada, se aparece en tu fiesta”, “En mi rancho no llega ni luz”, “Dios tiene a sus favoritos”, “Cosas que nunca me sucederán”, reaccionaron al video viral.





