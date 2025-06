Serie Netflix: ¿cuántos capítulos tiene El Juego del Calamar 3?; conoce los nombres de cada episodio

Tras el esperado estreno de la tercera temporada de El Juego del Calamar el mundo entero tiene los ojos sobre la serie de Netflix.

Por si eres de los que no ha podido sentarse a hacer un maratón de la gran temporada final de esta historia, esto es todo lo que tienes que saber sobre El Juego del Calamar 3. ¡Y no te preocupes, no hay spoilers!

¿Cuántos capítulos tiene la nueva temporada?

Tomando en cuenta que la primera temporada de esta producción tiene 9 capítulos y la segunda tiene 7, era de esperarse que la entrega final contara con un número similar.

Lee también Tiny Chef es cancelada y surgen los mejores memes; usuarios despiden a icónico personaje de Nickelodeon

En esta nueva temporada, la historia que comenzó en El Juego del Calamar 2, llegará a su fin a lo largo de 6 capítulos.

La aclamada serie surcoreana de Netflix se despide con los que prometen ser su episodios más emocionantes y palpitantes, que seguro te mantendrán a la orilla de tu asiento, y estos son sus nombres:

Episodio 1: “Llaves y cuchillos”

Episodio 2: “Noche estrellada”

Episodio 3: “No es culpa tuya”

Episodio 4: “222”

Episodio 5: “Círculo, triángulo, cuadrado”

Episiodio 6: “La naturaleza humana”

Lee también Serie Netflix: ¿a qué hora se estrena El Juego del Calamar 3 en México?; esto se sabe

Cada capítulo dura alrededor de una hora, lo que también es similar a las temporadas pasadas.

¿Cuánto trabajo implicó esta tercera temporada?

El creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, ha confesado que el trabajo detrás de esta última entrega ha sido el más difícil, no sólo en cuanto al guion, sino principalmente para poder adaptar de manera correcta el relato en el tiempo breve de la temporada, retratando con fidelidad a los personajes y sus historias.

En ruedas de prensa y entrevistas previas al estreno de la producción, el creador también confesó que todas las preguntas e interrogantes respecto a la trama serán resueltas en los nuevos capítulos.

Hwang Dong-hyuk también describió esta entrega como la más "oscura y brutal" de todas. ¡Así que prepárate!

También te interesará:

Muere Tanner Martin, el influencer que anunció su fallecimiento en un video; ¿quién era?

Carlos Estrada dirigirá la adaptación live action de “Your Name”; estos son los primeros avances

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr