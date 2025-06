Salinas Pliego y Luisa Alcalde chocan por deuda de Grupo Salinas de 74 mil mdp en impuestos; así fue el enfrentamiento en X

El pasado 27 de junio, Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que Grupo Salinas tiene un adeudo fiscal de 74 mil millones de pesos y que ha evitado el pago mediante amparos interpuestos desde hace 16 años.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la procuradora fiscal advirtió sobre un posible modus operandi y criticó a jueces que, "han eludido su deber".

"Insistimos que tenemos que luchar contra estas prácticas que atentan en contra de la Constitución, de la justicia y del bienestar del pueblo de México. Tenemos mucha fe y mucha confianza en nuestros nuevos juzgadores, nuestros nuevos ministros, de que van a resolver con objetividad, prontitud y claridad", aseveró.

Ante ello, el empresario Ricardo Salinas Pliego respondió a los señalamientos de “La Mañanera del Pueblo”, considerando que es “lo mismo de siempre”.

"MODUS OPERANDI —- ó sea, lo mismo de siempre", señaló.

Foto: X

Salinas Pliego y Luisa Alcalde chocan por deuda de Grupo Salinas

Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, se lanzó contra el dueño de TV Azteca por “arremeter contra la presidenta Claudia Sheinbaum”.

"A @RicardoBSalinas no le basta con no pagar los 74 mil millones de pesos que debe en impuestos desde hace 16 años. Ahora arremete contra la Presidenta @Claudiashein y con ello contra millones de mexicanas y mexicanos”, señaló.

Aunado a ello, dijo: “Su nivel de cinismo y grosería no tiene límites”.

En tanto, el magnate mexicano replicó el mensaje calificándola como una “carta feminista”. “Señora Alcalde, la carta de feminista no le queda jugarla a usted, recuerde que tiene la costumbre traicionar a otras mujeres para ‘lograr sus objetivos personales’”.

Asimismo, aseguró: “A ustedes los mandaron a hablar mal de mi, porque ya no saben qué hacer con el broncón que se compraron cuando se aliaron con los delincuentes. Bien les dijo, (en paz descanse), Porfirio Muñoz Ledo, las alianzas con los criminales no se heredan, aguas, yo les recomiendo que no se abran más frentes de pelea de los que puedan cuidar”.

Finalmente, manifestó: “Al final señora, ustedes van a pagar todo lo que están haciéndole a México, todas las mentiras que dicen y todo el robo que llevan a cabo diario, no hay un solo caso en la historia en el que el comunismo y los regímenes autoritarios hayan salido bien librados y aunque ustedes no lo crean, los Mexicanos sí son un pueblo inteligente, no se van a tragar sus mentiras todos los días para siempre”.

Foto: X

