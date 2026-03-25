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Salinas Pliego reacciona a trampas en tiraje de Regeneración, periódico propagandístico de Morena; esto dijo

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Morena contempló un presupuesto superior a los 600 millones de pesos para la elaboración, impresión y reparto del periódico Regeneración, uno de sus principales instrumentos de difusión a nivel nacional, de acuerdo con una nota publicada por .

No obstante, pese a las elevadas cifras proyectadas, únicamente se han hecho públicos cinco contratos vinculados con su impresión, los cuales en conjunto suman un total de 22 millones de pesos.

Aunado a ello, el Instituto Nacional Electoral () detectó diversas anomalías, entre ellas una subestimación en el costo de los ejemplares, notificaciones extemporáneas que impidieron verificar oportunamente el tiraje, así como instrucciones para reclasificar el gasto del tabloide como erogaciones de campaña.

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Salinas Pliego reacciona a trampas en gasto de Morena para periódico Regeneración

Por medio de la plataforma X, el empresario lanzó cuestionamientos directos y críticas que rápidamente generaron conversación.

“Corrupción y fondeo con recursos ilegales. ¿Alguien está sorprendido?”, expresó el fundador de Grupo Salinas.

Foto: X
Foto: X

Así es Regeneración, el periódico que exalta acciones de Morena

Definido por sí mismo como “el periódico de las causas justas y del pueblo organizado”, Regeneración tiene como objetivo resaltar y difundir las acciones de Morena, así como de sus gobiernos y principales figuras.

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Su distribución suele realizarse entre simpatizantes durante asambleas, mítines y en oficinas del partido.

En sus páginas participan colaboradores como Rafael Barajas "El Fisgón", integrante del Consejo Editorial, y el monero José Hernández Rodríguez.

Foto: Hugo Salvador. EL UNIVERSAL
Foto: Hugo Salvador. EL UNIVERSAL

La publicación está bajo la responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y actualmente es dirigida por Jorge Gómez Naredo, quien también colabora como articulista dentro del propio medio.

Con información de Julieta Cruz y Fernando González

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