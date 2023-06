Rosalía se inspira en Tokio para videoclip de su canción “Tuya”; esta es la letra completa

Tokio, la capital de Japón, fue la inspiración de Rosalía para el videoclip de “TUYA”, la más reciente canción que reveló la cantautora de origen catalán.

El videoclip que se estrenó este 8 de junio en plataformas como Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer, Itunes Store y Amazon Music muestra a Rosalía en escenarios nipones grabados semanas atrás.

Rosalía en Japón

Fue Rosalía quien dio pistas sobre lo que se esperaba para su más reciente videoclip cuando compartió en su cuenta de Instagram un par de postales de la capital de Japón.

“Hace unas semanas que volví a Tokyo para rodar el video de TUYA y xk esta ciudad me tiene enamora (sic) TUYA SALE ESTE JUEVES DÍA 8 alas 00:00 ESPAÑA, 03:00 pm LA,4pm MÉXICO y 6pm NY ME MUERO”, se lee en la publicación que acumula más de 1.4 millones de “Me Gusta”.

En el video la protagonista en Rosalía, la trama se centra completamente en ella y en la pequeña mascota que la acompaña por distintas escenas de Tokio.

Se trata de la ciudad más poblada del mundo, se ubica en el centro este de la isla de Honshu, exactamente en la región de Kanto. Es considerada el centro de la política, economía, educación, comunicación y cultura del país.

El centro de Tokio se subdivide en 23 barrios, zona a la que internacionalmente se le conoce como ciudad de Tokio.

En las primeras escenas se le observa caminando por uno de los cruces más reconocidos de Tokiio: Shibuya. Además de recorrer las estrechas calles de esta ciudad, retrata uno de los platillos consentidos de los nipones: los noodles.

Foto: Instagram @rosalia.vt

La canción “TUYA” que mezcla ritmos de reggaetón y el estilo flamenco de la cantante ya ha generado distintas reacciones entre el público, quienes han alabado la versatilidad de la “Motomami”.

“TEMAZO, pero, ese final me deja intrigado, ¿qué más se viene?”, “Musicalmente me pones adicta a esa cantidad de variaciones melódicas, subes y bajas, me encanta!!! Eres otra cosa”, “Infinitas gracias Rosalía, por darnos otra canción que nos hace feliz”, “Esta canción mereceré ser todo un éxito mundial. Te amamos Rosi”, se lee entre los comentarios.

En la primera hora desde su publicación en YouTube, el video de Rosalía alcanzó las más de 123 mil visualizaciones.

Letra completa de canción “TUYA” de Rosalía

Lo que quiero lo tengo

sin perdon y sin permiso

Bebé tú ten cuidado

No sé si tú estás listo

Es que tengo el talento de hacer que lo que me imagine se dé

Yo de 10 soy un 100

lo hare demasiao bien pa' que no se olvide´

Solo esta noche soy tuya

Solo esta noche eres mío

Tú me quieres ver desnuda

Yo a ti debajo mi ombligo

Solo esta noche soy tuya

Solo esta noche eres mío

Sin remedio ni cura

Somos dos loquitos

Yo sé que te gusto más que un primer día de Verano

Ya sé que me viste

No se puede tapar el sol con la mano

Se va calentando mi piel

Eso va tu favor

Un trozo de cielo

Ese es mi sabor

Solo esta noche soy tuya, tuya

Solo esta noche eres mio

Mio sin remedio ni cura ua

Somos 2 loquitos

Sexo conmigo es de altura

Del renacimiento soy una escultura

Tú a mí me encantas

tú eres una hermosura

Soy tu diablilla en tu noche de diablura

Soy suavecita como el cachemir

Toca esta guitarra bien acierta el traste Intervención divina soy tu porvenir

Tu eres un hijo de p***

con suerte porque me encontraste

Pégate a mí para que te dé buena suerte

Abrázame y no me sueltes

Pégate a mí que te doy suerte

Soy tu numero 7

Solo esta noche soy tuya

Solo esta noche eres mío

Tú me quieres ver desnuda

Yo a ti debajo mi ombligo

Solo esta noche soy tuya TUYA

Solo esta noche eres mio mio

sin remedio ni cura ua

somos 2 loquitos





