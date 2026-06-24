El caso que involucra a Rey Grupero, Nanda Rocha y el pequeño Enzo ha dado un giro que ha encendido las alarmas.

Lo que comenzó como una lucha pública para denunciar un presunto caso de abuso infantil y exigir justicia para un menor, ahora se ha convertido en una situación marcada por amenazas, intimidaciones y preocupaciones por la seguridad de quienes encabezan la denuncia.

Desde hace meses, la pareja ha utilizado sus plataformas y distintos espacios mediáticos para exponer el caso de Enzo, hijo de Nanda Rocha, a quien el influencer ha criado y protegido como si fuera su propio hijo. Sin embargo, en medio de este proceso legal y mediático, las tensiones han escalado a un nivel que, según afirma el creador de contenido, pone en riesgo su integridad física.

Lee también: VIDEO: Rey Grupero le da "pastelazo" a Gustavo Adolfo Infante en transmisión en vivo

¿Qué dijo Rey Grupero sobre las amenazas que ha recibido?

Durante una entrevista concedida a algunos medios de comunicación, entre ellos el programa "De Primera Mano", el exintegrante de La Casa de los Famosos All-Stars aseguró que ha sido víctima de amenazas de muerte desde que decidió hacer pública la situación de su hijastro.

"Me marcan de un teléfono rarísimo y me dicen que el sábado me iba a dar cuello y que era de parte de la familia de esta persona, pero que le querían echar la culpa a un artista con el que tuve un problema", dijo.

[Publicidad]

¿Rey Grupero TEME por su VIDA tras recibir presuntas 4M3NAZ4S? Él asegura que ha recibido llamadas con información #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/QUMFDbvM1F — De Primera Mano (@deprimeramano) June 23, 2026

Asimismo relató que la llamada le causó preocupación debido al nivel de detalle con el que fue realizada. Según explicó, la persona que se comunicó con él le advirtió sobre un supuesto plan para atacarlo y responsabilizar a un tercero.

"Me dice 'oye carnal, te van a soplar' [...] entonces yo dije 'ah, caray'. Y dice: 'de parte de la familia de [...] eso sí, no puedo decir el apellido, pero venía de parte de uno de los hermanos, y que me iban a desvivir, y que le iban a echar la culpa a ese, vamos, le dicen el 'Garibaldi'."

Lee también: Exhiben a Rey Grupero insultando a policía de CDMX; influencer acusa a oficial de querer "bajarle billetes"

[Publicidad]

Rey Grupero asegura que dejó evidencia en caso de que algo ocurra

Ante el temor de que las amenazas puedan materializarse, reveló que tomó medidas preventivas y dejó un video en poder de una persona de confianza.

"Ya le mandé a una persona de mi confianza ese video, por si algo sucede".

La declaración ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca el proceso relacionado con Enzo y las denuncias que la pareja ha impulsado desde hace más de un año.

[Publicidad]

Rey Grupero asegura que dejó evidencia en caso de que algo ocurra. Foto: Especial

A pesar de las presiones y los episodios de intimidación que asegura haber enfrentado, afirmó que no abandonará la búsqueda de justicia, pues sostuvo que continuará recurriendo a las instancias legales correspondientes para que el caso avance y se esclarezcan los hechos denunciados.

Lee también: Manelyk dice que Rey Grupero es un "naco": él reacciona y se dividen opiniones

¿Qué otras intimidaciones ha denunciado el influencer?

Cabe recalcar que, no es la primera vez que ha sido intimidado, pues el pasado 5 de junio, el creador de contenido informó a través de Instagram que dos hombres que se identificaron como policías judiciales acudieron al edificio donde vive junto a Nanda durante las primeras horas de la mañana.

[Publicidad]

De acuerdo con su versión, los individuos llegaron alrededor de las 6:26 horas con la intención de entregar una supuesta notificación. Sin embargo, el personal de seguridad del inmueble les negó el acceso debido a que la pareja se encontraba descansando.

Ante ello, el influencer reconoció que nunca pudo confirmar si realmente se trataba de agentes oficiales o de personas que buscaban intimidarlos en medio del conflicto legal que enfrentan.

También te interesará:

[Publicidad]

5 plantas que ayudan a ahuyentar las cucarachas; faciles de cuidar y muy efectivas

Una vieja charla con Carlos Monsiváis; "López Obrador estaba loco con sus desmedidos sueños de grandeza”, decía

VIDEO: Tom Holland pierde concurso de dobles de Spider-Man; Zendaya e Ibai Llanos son jueces⁠

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv