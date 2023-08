Restaurante en Garibaldi se aprovecha de turistas y cobra 15% de propina; ¿cómo denunciar?

Música, mariachi y bebida. Si hay algo que caracteriza a Garibaldi es el ambiente festivo, que atrae a turistas de todo el mundo, quienes cautivados, buscan pasar un buen rato en la plaza o algún restaurante aledaño.

Situación que no pasa desapercibida para algunos restauranteros que se aprovechan de turistas nacionales y extranjeros para incrementar los montos finales de las cuentas, incluida la propina, que agregan como un pago obligatorio al consumo.

EL UNIVERSAL pudo constatar el modus operandi de uno de los negocios, ubicado en Plaza Garibaldi: "La Martina", lugar que acumula varias denuncias en redes sociales como TikTok e incluso malas reseñas en páginas como TripAdvidsor o Google. Y que sin embargo es visitado por turistas de Colombia, Chile, República Dominicana y más.

“¿No tienes reservación en el Tenampa?”, así operan las estafas en Garibaldi

Conocido por su popularidad e historia, el Salón Tenampa es sin duda uno de los atractivos principales para turistas nacionales y extranjeros que visitan Garibaldi. Si al llegar no se cuenta con reservación, unas “empleados” ubicados al exterior invitan a pasar a “La Martina”. Indican que este restaurante ofrece un show con imitadores, mariachi y ballet folclórico con un cover por persona de 50 pesos.

Al preguntar si es posible esperar por un lugar en el Salón Tenampa, indican que a partir de las 22:00 horas se acaba el mariachi e inicia la “hora del reggaetón”. Cuando logran convencer a los interesados, los acompañan a cruzar la plaza de Garibaldi hasta que se instalan en el restaurante “La Martina”.

Antes de entrar indican que no es necesario tener un consumo mínimo por persona, ni consumir una botella de licor. Una vez dentro sitúan a las personas en mesas ubicadas alrededor de la pista donde se realiza el espectáculo.

Ticket Consumo Garibaldi.

El problema inicia cuando los clientes piden la cuenta. Los meseros comienzan con largas para entregar el listado con los alimentos y bebidas consumidos. Una vez que los clientes lo reciben les indican que el total “ya incluye el IVA por platillo y la propina (del 15% sobre el costo de los alimentos)”. Además, los clientes se topan con que el pago “sólo se puede hacer en efectivo”.

EL UNIVERSAL cuestionó a uno de los meseros porqué al total de consumo se le suma la cuota por servicio y la propina del 15% si en México la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) establece que la propina es voluntaria y no debe incluirse en la cuenta. A lo que respondió mostrando el menú donde se lee: “estos precios son más el 15% de servicio” en la esquina superior de una de las páginas.

Así, de un consumo de 5 personas que contempló una charola de guacamole, una orden con 3 quesadillas, una limonada, una piñada, una michelada, una margarita y una paloma se cobró un total de 2050 pesos. A la nota, que quedó en fotografía, se sumaron alimentos no consumidos, así como la cuota por servicio del 15%, el "IVA en alimentos" y el cover por persona (conceptos que no quedan descritos en el ticket).

En el restaurante La Martina en Garibaldi se cobra el 15% de propina sobre los alimentos. Un monto obligatorio.

“La Martina” de Garibaldi acumula denuncias por estafas en redes sociales

En Internet las denuncias por estafas en el restaurante ubicado en la Plaza Garibaldi se acumulan en plataformas como TikTok, TripAdvidor y Youtube. El modus operandi es el antes descrito.

Basta con teclear La Martina restaurante en Garibaldi para que aparezcan entre los primeros resultados: “La Martina Estafadora no vengan”, “NO IR! Peligroso”, así como diversos testimonios en redes sociales de personas que aseguran que fueron víctimas de estafa en dicho restaurante de Garibaldi.

Denuncia restaurante Garibaldi.

En TikTok la usuaria @dulsinfiltro publicó un video en diciembre de 2022 en el que denunció estafas en este restaurante de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Decidimos ya irnos, pedimos la cuenta y cuando nos trajeron la cuenta, era de más de tres mil 500 pesos, si no es que, de 4 mil, la verdad es que no me acuerdo porque ya tiene un tiempecito. Empiezo a checar el por qué nos estaban cobrando esa cantidad, empiezo a hacer la cuenta y la cuenta no daba con lo que habíamos pedido”, denunció la mujer.

“Quiero que topen por qué nos estaban cobrando tanto. Güey nos cobraron cover, cuando nos dijeron que no tenían por qué cobrarnos cover, nos cobraron derecho a mesa, o sea, güey por, nos cobraron un porcentaje del iba de todos los alimentos. Nos cobraron el 15 por ciento de propina cuando el servicio había estado de la ching…”, indicó.

¿Cómo denunciar en Profeco abusos en restaurantes?

Si bien la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con un Decálogo de los Derechos del Consumidor de Restaurantes, también ha puesto a disposición de la población números telefónicos y vías en Internet para realizar denuncias por abusos y estafas en restaurantes.

Decálogo restaurantes PROFECO

Para denunciar es necesario tener a la mano el nombre y dirección completa del establecimiento (Calle y número; colonia y código postal; municipio/alcaldía y estado). Y redactar un texto donde se den a conocer los hechos, hora y fecha.

Si es posible hay que adjuntar fotografías y videos de los comprobantes de consumo, así como de los menús y otras pruebas que sean de importancia para la denuncia.

La información recabada se puede mandar vía correo electrónico a denunciasprofeco@profeco.gob.mx o también es posible llamar al Teléfono del Consumidor al 55 5568 8722 o al 800 468 87 22. Los horarios de atención son: Lunes a Viernes de 09:00 a 19:00 horas y fines de semana y festivos de 10:00 a 18:00 horas.

Denuncia abusos en restaurantes PROFECO

