Rayo sorprende al caer cerca de coctelería en Tabasco; video se viraliza en redes

Durante las intensas lluvias derivadas de la tormenta eléctrica registrada el pasado 12 de junio en el municipio de Cunduacán en Tabasco, una cámara se de seguridad capturó el preciso momento en que un rayo impacta cerca de una coctelería ubicada en la Av. Pedro Méndez.

En el video se ve el centelleo que causó la caída del rayo en compañía del sonido estrepitoso del trueno, que alertó a las personas de los alrededores con una pequeña sacudida.

Tormenta eléctrica. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Rayo sorprende al caer cerca de coctelería en Tabasco

En un video de 1 minuto, captado por una cámara de seguridad del estado de Tabasco se logra ver el momento exacto en que un rayo cae a un costado del local de comida, mientras este se preparaba para cerrar.

En la grabación se pueden ver a tres personas en el interior: dos de ellos conversando junto a la caja de cobro y un joven de shorts y camiseta negra que recogía las sillas de lugar y el que estaba más cerca de la zona durante el choque.

Al escuchar el estruendo de la descarga eléctrica, el joven corrió a refugiarse con sus compañeros y tiempo después vecinos del sitio entraron al negocio para preguntarles si se encontraban bien. Afortunadamente no se registraron personas heridas y todo quedo en un susto.

Como era de esperarse el video circuló en redes sociales y los usuarios no dudaron en contar sus experiencias: "Dos veces me pasó algo así, desde entonces le tengo miedo a las tormentas eléctricas"; "Esos sustos son bien malos lo digo por experiencia me hice diabético.

