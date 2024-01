¿Quién es Xavi, nuevo "rey" de corridos tumbados que desbancó a Peso Pluma en Spotify?

En los últimos días, el nombre de Xavi ha estado en tendencia, luego de estar en los primeros lugares de Spotify y desbancar a Peso Pluma como el “rey” de los corridos tumbados.

Por medio de la plataforma de música, se observa que el cantante de corridos tumbados se posicionó en la primera y segunda posición en México con “La Diabla” y “La Víctima”, por delante del tema “Igual que un ángel” de Kali Uchis y Peso Pluma.

Foto: Spotify

Asimismo, en el top global aparece en la primera posición, dejando atrás a artistas como Ariana Grande y The Weeknd.

Foto: Spotify

¿Quién es Xavi, el cantante que superó a Peso Pluma en Spotify?

Joshua Xavier Gutiérrez, conocido artísticamente como Xavi, es un joven cantautor de origen mexicano-estadounidense, nacido en Phoenix, Arizona.

A pesar de su temprana edad de tan solo 19 años, Xavi ha destacado en la escena musical con su sensibilidad lírica y conmovedoras composiciones, estableciendo un puente musical entre las fronteras de México y Estados Unidos.

Su estilo incluye R&B, pop y urbano, todo mezclado con sonidos regionales mexicanos. Luego de lanzar música de forma independiente, Xavi llamó la atención de los ejecutivos de Interscope, quienes lo descubrieron a través de las redes sociales y el resto es historia: está desarrollando una exitosa carrera musical de la mano de uno de los sellos más importantes de la música mundial.

“Yo no elegí mi carrera, ella me eligió a mí. Siempre me gustó la música pero la veía más como un sueño y ahora lo estoy cumpliendo”, afirmó Xavi para Spotify.

