¿Quién es Héctor Parra, actor absuelto del delito de abuso sexual en contra de su hija Alexa Hoffman?

El actor Héctor Parra fue absuelto de siete cargos de abuso sexual, luego de que fuera acusado por su hija Alexa Hoffman; sin embargo continuará detenido, pues el delito de corrupción a menores sigue abierto.

En declaraciones obtenidas por EL UNIVERSAL, a las afueras del Reclusorio Oriente, la abogada Sámara Ávila, en compañía de Daniela Parra, hija mayor del actor, reveló que habrá una segunda audiencia, programada para el próximo 18 de mayo, en la que se dará el veredicto de este segundo delito: "Dany ya está enterada, es buena noticia, está absuelto el señor Héctor Parra de los siete abusos sexuales, vamos todavía a una segunda audiencia para el día 18 de mayo por cuanto al otro delito de corrupción de menores", dijo.

¿Quién es Hector Parra?

El histrión obtuvo popularidad en la década de los 90, cuando participó en varias telenovelas y proyectos de dos de las señales de televisión más importantes del país azteca. El mexicano destacó por su gran talento frente a las cámaras. Además, se posicionó como uno de los galanes de la pantalla chica.

Entre las telenovelas más importantes en los que apareció, se encuentran: La pícara soñadora (1991), El vuelo del águila (1994-1995), Te sigo amando (1996), La usurpadora (1998), María Belén (2001), Mujer: casos de la vida real (1995-2001), Cómplices al rescate (2002) y Alegrijes y rebujos (2003-2004). Parra trabajó al lado de grandes personalidades del mundo artístico, como Chantal Andere, Libertad Lamarque, Gaby Spanic, Juan Pablo Gamboa, Edith González, Mauricio Islas, Regina Torné, Carmen Beato, entre otras.

La carrera artística del actor se vio afectada con la llegada de la pandemia, en 2020, por lo que tuvo que buscar otras maneras de subsistir. Fue así que comenzó con la venta de tamales al lado de su hija Alexa, quien le ha mostrado su apoyo incondicional mientras enfrenta los cargos legales.

Abogada de Alexa Hoffman niega que Héctor Parra haya sido absuelto

Olivia Rubio, litigante por parte de Alexa Parra, quien acusó a su padre de abuso sexual, aseguró que el actor fue encontrado culpable de corrupción de menores, por lo cual se le dictará pena el próximo jueves.

El live en Instagram, en el que estuvieron presentes Alexa y Rubio, se dio minutos después de que la defensa del actor aseguró en el Reclusorio Oriente que su cliente había sido absuelto de los siete delitos sexuales que tenía en su contra, sólo faltando el de corrupción de menores.

“De los hechos y pruebas se acreditaba que Alexa había sido víctima por parte de su padre desde los 6 y hasta los 14 años de múltiples abusos sexuales, que no se podía determinar si eran 7, 20 o 200, así lo dijo literalmente, y al no poderse determinar si habían sido 7, 20 o 200, el tipo penal que mejor cubría todas estas conductas es el tipo penal de corrupción de menores agravado por la relación (padre-hija). Y como este delito comprende todos los hechos de abuso, no iba condenar por cada uno de los hechos de abuso, sino en conjunto con corrupción”, expresó.

Y subrayó que, cuando menos, tendrá una sentencia de 10 años y medio.

“No quedó absuelto y libre el señor Héctor N, cuando menos por el delito de corrupción convertido de manera agravada, cuando menos son 10 años con seis meses (de pena), esto lo sabe la defensa, por lo menos debe entenderlo y cualquier información distinta a esto es una tergiversación”, recalcó.

Con información de César Huerta Ortiz.



