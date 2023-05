Abogada de Alexa Hoffman da su versión sobre el caso Héctor Parra: "Estamos acostumbrados a que mientan"

La sentencia final a Héctor Parra, quien ayer habría sido declarado culpable por el delito de corrupción de menores, se podría dar hasta dentro de un año luego de recurrir a los recursos de apelación, amparo y revisión de amparo, que le permiten la ley.

Olivia Rubio, abogada de Alexa Hoffman, joven que acusó a su propio padre de abuso sexual desde su niñez y hasta su adolescencia, explicó a EL UNIVERSAL que aún falta tiempo para que todo termine, aunque considera que nada cambiará el fallo dado hace unos horas.

Ayer, de acuerdo con la litigante, la autoridad determinó que Parra era culpable por el delito de corrupción de menores de 18 años agravado por la relación filial con la víctima.

En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que la sentencia se daría en las próximas semanas y no sería menor a los 10 años de prisión.

Rubio apuntó que el próximo jueves se realizará la primera de una serie de audiencias para la individualización de sanciones, tras las cuales el juez dictará la sentencia definitiva.

La sentencia, reconoció, puede ser peleada por la defensa, lo cual pospondría por más de un año el conocer la pena.

Durante todo ese tiempo, el histrión permanecerá recluido. El delito que enfrenta no contempla que pueda ser perdonado por la víctima o salir bajo fianza.

“El día de hoy (ayer) se dio el fallo y el fallo implica decir si (alguien) es culpable o inocente. Lo que dijo el juez fue: Héctor N es culpable respecto a los delitos de corrupción de menores de 18 años agravado por la relación paterno filial.

“La apelación (de la defensa) correrá a partir del momento que se haga la lectura de la sentencia, que aún falta, y posteriormente, si la apelación falla, pueden poner amparo y después, sino lo obtienen, viene la revisión del amparo. Sin embargo estamos convencidos que con lo que se demostró en el juicio, con todo lo que se acreditó, es suficiente para aguantar todo. Todavía falta”, explicó Rubio.

Las dos versiones de lo ocurrido con Héctor Parra

A la abogada no le extraña que tras la audiencia de ayer, la defensa de Parra haya dicho que su cliente fue absuelto de cargos de abuso sexual, uno de los delitos iniciales, y ahora sólo faltaría saber la resolución por el cargo de corrupción de menores.

Lo que realmente ocurrió, dijo, fue que el juez, al no poder saber el número de veces que el actor abusó de su hija, optó por subsumir ésto en el delito de corrupción de menores por su calidad de permanente

“No he podido observar todo el video que nos mandaron, pero (en él) se alegran porque dice que está absuelto, sin embargo no es apegado a la verdad , digamos que eso es parcial, es absuelto por los abusos, pero condenado por la corrupción. No es que apenas se vaya a saber el fallo, sino que ya fue condenado”, subrayó Rubio.

“Estamos ya de verdad acostumbrados a que den información tergiversada o parcial o incorrecta, literal, que mientan. Los medios de comunicación lo han visto una y otra vez y a nosotros no nos pueden decir de una sola ocasión que no hayamos dicho la verdad”, indicó

Recordó que desde un inicio la defensa aseguró que la aprehensión de su cliente era ilegal, lo cual no fue así; tampoco pudo comprobar la existencia de tráfico de influencias y en varias ocasiones dio fechas de probables salidas de Parra, que nunca ocurrieron.

Con documental y sin pago

Rubio recordó que no está cobrando peso alguno por sus servicios, ya que siempre ha creído en la versión de Alexa.

Y que no existe impedimento para que la joven saque un documental anunciado el mes pasado, en donde mostraría pruebas de lo ocurrido con su padre.

“Ella tiene el derecho a contar lo que ha vivido, lo que ha sucedido y las pruebas son parte de su vida”, recalcó.

“A mi me sorprende que a la víctima se le pregunte si puede hacer algo, cuando en este mismo caso la contraparte filtró datos de la carpeta de la investigación, repartió y proyectó los dictámenes en materia de psicología que son materia de prueba y a ellos nunca les preguntaron si podían o no hacerlo. Al agresor, al corruptor de menores, al que hoy puedo decir corruptor de menores, a su defensa, nunca se le preguntó eso”, destacó.

A pregunta expresa, aseguró desconocer la existencia de una demanda en contra de la mamá de Alexa. Lo que sÍ existió fue una denuncia por no haber dado a conocer antes el abuso de su hija, la cual no procedió.