¿Quién es Hailey Baldwin, esposa de Justin Bieber con quien está esperando su primer hijo?

Con un conmovedor video y algunas imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, Hailey Baldwin y Justin Bieber anunciaron este jueves 9 de mayo que esperan a su primer hijo juntos.

Aunque surgieron rumores hace algunas semanas sobre el embarazo de la modelo y esposa del cantante canadiense, fue hasta esta mañana que confirmaron la dichosa noticia con una serie de fotografías en las que Hailey luce un vestido blanco de encaje, mostrando orgullosa su barriguita de embarazada.

Cabe recalcar que Justin fue el encargado de capturar este momento tan especial.

"Iba a esperar un poco antes de decir algo pero la información se ha propagado rápido. Escucha, Hailey, simple y llanamente: ¡me encanta todo de ti! Estoy decidido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti, queriéndote con cariño y paciencia", escribió el músico.

"No estoy segura de qué he hecho en mi vida para merecer esta felicidad pero estoy muy agradecida a Dios por darme a una persona tan increíble con la que compartir mi vida. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento", apuntó Baldwin.

Hailey Baldwin y Justin Bieber están esperando su primer hijo. Foto: Redes Sociales

¿Quién es Hailey Baldwin?

Hailey Rhode Baldwin, mejor conocida como Hailey Bieber, es una modelo, empresaria y parte de la alta sociedad estadounidense, nacida el 23 de noviembre de 1996 en Tucson, Arizona.

Es hija del actor Stephen Baldwin, el menor de los hermanos Baldwin, y de Kennya Deodato Baldwin, diseñadora gráfica brasileña de ascendencia italiana y portuguesa.

Su educación temprana fue en casa, mientras que en su adolescencia asistió al American Ballet Theatre de Nueva York.

Con tan solo 9 años, apareció con su familia en el documental "Livin It: Unusual Suspects" y en 2009 hizo un cameo en "Saturday Night Live" con su tío Alec Baldwin.

Aunque su sueño inicial era ser bailarina profesional de ballet clásico, su formación se vio truncada debido a una lesión en el pie.

Comenzó su carrera como modelo al inscribirse en Ford Models, apareciendo en revistas como Tatler, LOVE, V e i-D. Su primera campaña comercial fue para French Connection en el invierno de 2014.

En octubre de ese año, hizo su debut en pasarelas para Topshop y Sonia Rykiel.

En enero de 2015, fue fotografiada para Vogue estadounidense y en marzo para Teen Vogue. Ese mismo año, debutó en eventos importantes de la moda como el Festival de Cine de Cannes y su primera Met Gala.

Hailey se convirtió en la nueva embajadora de Carolina Herrera junto con Cameron Dallas y Taylor Hill.

En 2018, mantuvo una relación con Shawn Mendes, haciendo su primera aparición pública juntos en la Met Gala de mayo.

Shawn Mendes y Hailey Bieber. Foto: Redes Sociales

En julio de 2018, se comprometió con el cantante estadounidense Justin Bieber y en noviembre de ese año confirmaron su matrimonio.

El 16 de noviembre de 2018, Baldwin cambió sus redes sociales a Hailey Bieber y solicitó los derechos para usar dicho nombre comercialmente.

En el Día Mundial de la Salud Mental de 2020, respaldó a Joe Biden para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

En mayo de 2022, apareció junto a casi 160 celebridades en un anuncio de página completa "Bans Off Our Bodies" en el New York Times, abogando por los derechos reproductivos.

En junio de 2022, lanzó su propia marca llamada "Rhode Skin" de la cual es fundadora y propietaria, la cual se especializa en el cuidado de la piel.

Rhode Skin, marca de Hailey Bieber. Foto: Redes Sociales

- Con información de Reyna Avendaño

