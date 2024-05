Elena Poniatowska: Las mejores frases de la escritora para celebrar su cumpleaños 92

La destacada periodista, escritora y activista descendiente de la nobleza polaca, Elena Poniatowska, cumple este domingo 92 años de edad, por lo que hacemos un repaso con las mejores frases en la carrera de la autora.

Hélène Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor cuenta con una amplia trayectoria literaria, misma que abarca desde géneros como la novela y crónica, hasta los cuentos que van dirigidos al público infantil. Además, ha alternado su trabajo como escritora con una destacada trayectoria periodística desde 1953.

Entre sus títulos más reconocidos encontramos La noche de Tlatelolco, Lilus Kikus, El amante polaco, Leonora y Hasta no verte Jesús mío, entre muchos otros, por lo que rescatamos algunas de las mejores frases de Elena Poniatowska.

Libros de Elena Poniatowska Foto: Captura de pantalla

Frases destacadas de Elena Poniatowska

1. “La finalidad de la vida no es prosperar sino transformarse. Cuando uno se lanza a lo desconocido se salva”. – *Leonora*

2. “Han pasado tres años, imposible revivirlo” y “Para poder olvidar, primero hay que recordar”. – *Leonora*

3. “Un joven es siempre una incógnita. Matarlo es matar la posibilidad del misterio, todo lo que hubiera podido ser, su extraordinaria riqueza, su complejidad”. – *La noche de Tlatelolco*

4. “De pronto la miro y ya no está. Vuelvo a mirarla, la define su ausencia. Ha ido a unirse a algo que le da fuerza y no sé lo que es. No puedo seguirla, no entiendo hacia qué espacio invisible se ha dirigido, qué aire inefable la resguarda y la aísla; desde luego ya no está en el mundo y por más que manoteo no me ve, permanece siempre fuera de mi alcance. Sé que mi amor la sustenta, claro, pero su ausencia es sólo suya y en ella no tengo cabida”. – *La Flor de Lis*

"El Internet siempre es así, de repente te llevas un odio que no sabías que provocabas, de gente que nunca has visto o que a lo mejor nunca me ha visto", dijo en 2017 para el artículo "Me han dicho 'vieja puta' como 6 mil veces: Poniatowska".

5. “Una noche la soñé y tal como la soñé amaneció frente a mi puerta”. – *La vendedora de Nubes*

6. “Atesoro hasta el más mínimo papel en que has trazado una línea”. – *Querido Diego, te abraza Quiela*

7. “A ella todo le salía, escogía bien las películas que iban a ver, los libros, los amigos, se manejaba con seguridad. Con ella eran buenas las conversaciones y buenas las comidas. Mucho más madura que las de su edad; llevarla a su lado, ahuecando el pecho, su pelo de lino alborotado, era una certeza equiparable a saber que la tierra gira en torno al sol”. – *La piel del cielo*

8. “Un régimen que se ensaña contra sus jóvenes, los mata, los encierra, les quita horas, días, años de su vida absolutamente irrecuperables, es un régimen débil y cobarde, que no puede subsistir”. – *La noche de Tlatelolco*

9. “Se desprecia a las mujeres, se les consume, se les desecha, se les estigmatiza, se les cuelga para siempre al árbol patriarcal y allí se les ahorca”. – *Tinisima*

Estas frases no solo capturan la esencia del trabajo de Poniatowska, sino que también ofrecen una ventana a su pensamiento crítico y su sensibilidad artística. A través de sus palabras, Elena Poniatowska continúa inspirando a generaciones de lectores y escritores, dejando una marca imborrable en la literatura y el periodismo.

En su 92º cumpleaños, celebramos su vida y su obra, recordando su invaluable contribución a la cultura y las letras. ¡Feliz cumpleaños, Elena Poniatowska!

