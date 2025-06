¿Quién es Gussy Lau?; Pepe Aguilar responde a las acusaciones del exnovio de Ángela

René Humberto Lau Ibarra, conocido en la industria musical como Gussy Lau, recientemente ha revelado que se encuentra imposibilitado para continuar con su carrera profesional. El motivo, según declaró, es un contrato de exclusividad firmado con el cantante Pepe Aguilar, el cual le impide colaborar con otras disqueras.

Pepe Aguilar y Gussy Lau trabajaron juntos en el pasado; el joven fue su compositor. Fotos: Instagram

En su declaración, mencionó que firmó el contrato en un momento en que su relación con la familia era cercana. Sin embargo, la situación cambió tras la divulgación de imágenes donde se le observa junto a Ángela Aguilar, lo cual generó un escándalo mediático. Desde ese momento, su participación en proyectos relacionados con Machín Records, empresa de Pepe Aguilar, ha disminuido considerablemente.

Gussy Lau, compositor de música regional mexicana, contratado por la discográfica de Pepe Aguilar. Fotos: Instagram y YouTube

Al respecto, Pepe afirmó que, aunque es propietario de la disquera, no gestiona directamente los contratos legales, ya que esa responsabilidad recae en el abogado de la empresa. Aun así, se comprometió a revisar personalmente el caso para garantizar una resolución adecuada y en equilibrio con los intereses de ambas partes.

Durante una declaración pública, el intérprete de "Por mujeres como tú" expresó que “si se quiere salir, yo no quiero tener a nadie por obligación. He escuchado esta situación, voy a poner atención a lo que está pasando y lo que sea justo, será lo que se va a hacer, porque no vine a esta vida a afectar a nadie”.

¿Quién es Gussy Lau?

Gussy Lau nació el 6 de junio de 1988 en Mocorito, Sinaloa.

Aunque su formación académica está enfocada en la nutrición, su vocación lo llevó hacia la música.

Con el paso del tiempo, ha consolidado una carrera sólida en el regional mexicano, género en el que ha trabajado con artistas de amplia trayectoria como Calibre 50, Gerardo Ortiz, Banda Los Recoditos y Julión Álvarez.

Uno de sus mayores reconocimientos llegó en 2022, cuando fue nominado en la categoría Mejor Canción Regional Mexicana en los Latin Grammy por la composición “Aquí Abajo”, interpretada por Christian Nodal.

Christian Nodal y Gussy Lau. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Esta distinción consolidó su presencia en la industria musical y le permitió acceder a nuevas plataformas de visibilidad, como Spotify y Billboard, donde también ha tenido menciones destacadas.

De acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) Gussy Lau es autor de 65 obras registradas. Entre sus composiciones más conocidas se encuentran “De los besos que te di” y “Esta noche se me olvida”,de Julión Álvarez, entre otras.

