“El Mimoso”, cantante de regional mexicano, se ha convertido en tendencia en los últimos días en redes. Y es que Luis Antonio López, nombre real del compositor, fue acusado por su esposa Mariana Delfín Valdez a través de un video que ha circulado en distintas plataformas como X, antes Twitter e Instagram, de haberla violentado físicamente.

“Hola soy Mariana Delfín Valdez me expongo porque no se que hacer, llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente, emocionalmente, por mi aún esposo Luis Antonio López Flores. Recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Nuevo León, existen dos carpetas de investigación las cuales han hecho caso omiso, una está interpuesta desde el 4 de agosto del 2023, y la otra denuncia interpuesta el 14 de diciembre del 2023”, expresó la mujer, quien también agregó que si algo le llegaba a pasar, hacía responsable al intérprete de “Te presumo”.

Lee también: ¿Quién es Dani Flow, cantante "cancelado" por comentarios contra feministas?

#Entretenimiento 🗞️☕| Luis Antonio López, mejor conocido como “El Mimoso”, está en la polémica ya que su esposa, María Elena Delfín, recientemente lo ha acusado de ser una persona violenta.



Más información 👇🏼.https://t.co/Y1emnNoiXL pic.twitter.com/AYvtWWNefI — Break La noticia en breve (@breaklanoticia) January 16, 2024

¿Quién es "El Mimoso", cantante que fue acusado de violencia por su esposa?

Luis Antonio López Flores, mejor conocido en el mundo de la música como "El Mimoso" es un cantante del regional mexicano, quien es recordado por haber formado parte de la Banda El Recodo. Nació el 21 de noviembre de 1979 en Concordia, Sinaloa.

Desde muy pequeño le nació el gusto por el canto, por lo que a los trece años descuidó sus estudios, luego de formar parte de la primera agrupación que lo invitó a cantar, y a realizar una parte de sus sueños.

Luis Antonio Lopez Flores️️️, "Mimoso". Foto: Redes

En 1998, con apenas 19 años, fue invitado por Germán Lizárraga para sumarse a "El Recodo", donde por once años entregó su corazón a la agrupación.

En 2010, decidió comenzar su etapa como solista, y debutó en el Carnaval de Mazatlán interpretando el tema “Mi prisionera” acompañado de grupo norteño.

En 2011, "El Mimoso", lanzó su disco titulado “Ámame”, donde estuvo su primer sencillo llamado “Hoy Necesito”, el cual se colocó en el Top 20 de Regional Mexicano de Monitor Latino.

En 2019 fue nominado en los Latin Grammy Awards como Mejor Álbum de Música Banda “25 Años Vo.1”.

Cabe recalcar que su primer material discográfico como solista incluyó boleros, cumbias y temas rancheros como “Te Acordarás de Mi” del grupo “Los Bríos”.

El cantante ha hecho duetos con artistas como Luis Ángel “El Flaco”, Julio Preciado, Jenni Rivera, Eduin Caz, Alegres de la Sierra, entre otros.

Lee también: "El paciente" corrido que relata el atentado que sufrió el cantante Alfredo Olivas

¿Qué respondió "El Mimoso" a las acusaciones que le hizo públicamente su esposa?

Por medio de un clip que fue difundido en redes, el cantante no sólo negó los señalamientos en su contra, los cuales calificó como graves; sino que aseguró que jamás se atrevería a lastimar a ninguna mujer.

"Que Dios en este momento me quite la vida si yo he tocado de una manera violenta ni a ella ni a nadie en la vida. Nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer. Esta es una acusación muy fuerte en mi contra, que esto se salió de las manos, porque va más allá de lo que se me está acusando”, explicó.

Sobre las razones que llevaron a Delfín a denunciarlo en las plataformas, "El Mimoso" prefirió no ahondar en detalles, pero sí aclaró que se tratan de conflictos económicos y no de otra índole como aseguró su aún pareja sentimental: "Creo que más que el problema físico y psicológico, el problema es económico, y la verdad tuve que poner un alto”, agregó.

#Hiperviral I "Nunca me atrevería a tocar a una mujer", el Mimoso responde a las acusaciones de su esposa por violencia ⤵️ pic.twitter.com/xdVmVlQfJc — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) January 16, 2024

- Con información de Jorge Emilio Sánchez





También te interesará:

Cuida el funcionamiento de tus riñones con este delicioso jugo

Combate el hígado graso incluyendo estas 6 deliciosas frutas en tu dieta

4 batidos para aumentar la masa muscular de piernas y glúteos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





akv/aosr