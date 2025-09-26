¿Quién es Angie Miller? Modelo venezolana y amiga del cantante B-King es detenida

A pocos días de que fueron encontrados en el Estado de México los cuerpos de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown, este 26 de septiembre se reportó la presunta desaparición de Angie Miller, quien presuntamente acompañaba a B-King y a Regio Clown durante su estancia en el país.

Tras la muerte del cantante urbano de 31 años, Bayron Sánchez mejor conocido como "B-King", que acaparó la atención mediática, los reflectores también se colocaron en Angie Miller, ya que las redes sociales se convirtieron en su refugio para asimilar la pérdida. En una historia de Instagram, al confirmarse el asesinato de los colombianos, Miller escribió: "Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo todo lo que está pasando”, desatando una lluvia de críticas.

Por medio de redes sociales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México difundió un cartel de búsqueda con la información de la venezolana Angelica Yetsey Torrini León, popularmente conocida como Angie Miller, luego de que familiares y allegados informaron a las autoridades que no saben nada de ella desde el ​​23 de septiembre.

Tras compartir la ficha de búsqueda, se precisó que la actriz e influencer aparece como detenida en el Registro Nacional de Detenciones (RND), después de que la Coordinación General de Combate al Secuestro la detuvo el pasado martes en la colonia Valle de los Pinos del municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Angie Miller con el colombiano B-King. FOTO: EL TIEMPO/GDA

¿Quién es Angie Miller?

Angélica Yetsey Torrini Leon, mejor conocida como Angie Miller, es una modelo e influencer de origen venezolano de 29 años, quien se volvió tendencia tras la muerte de “B-King”.

En instagram cuenta con más de 130 mil seguidores y en TikTok más de 20 mil. En su última publicación, compartió un video junto a B-King con la frase: “Mi colombiano favorito”.

Cabe destacar que, a raíz de las primeras versiones de sus familiares sobre la presunta desaparición, se supo que es madre de una bebé de 2 años, a quien dejó al cuidado de su nana al salir de casa y ya no volvió.

*Con información de El Tiempo y Manuel Espino

