¿Quién era Zepa?; influencer japonesa que murió a los 26 años; había declarado tener problemas con el alcohol

El mundo de las redes sociales y el entretenimiento digital se encuentra de luto, pues la influencer y creadora de contenido japonesa Zepa, también conocida como Zepa-chan, falleció a los 26 años.

La noticia se dio a conocer a sus más de 1.4 millones de seguidores el pasado 5 de abril a través de su perfil oficial en X (antes Twitter). "Disculpen la repentina notificación. Zepa ha fallecido de manera inesperada. En nombre de la persona fallecida, me disculpo por esta noticia tan abrupta", dice la publicación. En el mismo comunicado se informó que el funeral se llevó a cabo de manera privada, únicamente con sus familiares.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de muerte de la joven, sin embargo, en meses previos a su fallecimiento Zepa había expuesto a través de sus redes algunos problemas personales, como su lucha contra el alcoholismo y cuestiones de salud mental.

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La joven tenía 26 años. Foto: Instagram @zepa__alc9

¿Quién era Zepa?

Zepa era una influencer y creadora de contenido japonesa. A través de sus cuentas oficiales en YouTube, Instagram, TikTok y X, la joven de 26 años acumulaba más de un millón 400 mil seguidores.

Su contenido se basaba en estilo de vida, comedia y humor, trends virales y moda "jirai-kei" —una tendencia japonesa que mezcla estética tierna (kawaii) con elementos oscuros y góticos, utilizando principalmente colores negro, rosa pálido y blanco, también se le llama "dark girly"—.

Llamó la atención en redes sociales por su contenido auténtico y su sinceridad con su audiencia, pues hablaba de problemas familiares, de salud mental y hasta meses antes de su muerte, de su adicción al alcohol; lo que la convirtió en una figura con la cual cientos de miles de personas lograban identificarse.

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Su contenido se basada en estilo de vida, comedia y humor, trends virales y moda. Foto: Instagram @zepa__alc9

A finales de marzo se había unido a un nuevo proyecto de YouTube junto con otras dos creadoras de contenido japonesas, por lo que su fallecimiento genera aún más shock entre sus fans.

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