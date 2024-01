¿Quién era el youtuber brasileño encontrado enterrado en el patio de un amigo?

Ha acaparado la atención de medios internacionales la muerte del youtuber brasileño Carlos Henrique Pires Medeiros, quien desapareció la madrugada de Navidad y fue encontrado seis días después enterrado en el patio de la casa de un amigo.

El influencer conocido en las plataformas digitales como Henrique Medeiros, tenía 26 años; 1.77 millones de suscriptores en YouTube y 87.6 mil seguidores en Instagram.

Era llamado "Caíque" por su familia, siendo el menor y único varón de cinco hermanos. Vivía con su hermana mayor. Sus padres fallecieron anteriormente. En las redes sociales era conocido por realizar videos de bromas.

Henrique Medeiros, influencer brasileño muerto. / Foto: Instagram.

Fue el 25 de diciembre de 2023 que Henrique Medeiros tuvo contacto con su seres queridos por última vez cuando les envió un mensaje de “Feliz Navidad” al grupo familiar y luego su cuerpo fue encontrado el 31 de diciembre en una pequeña tumba en la casa de un amigo donde fue a cenar, en Itapecerica da Serra, en el Gran São Paulo.

Tras no regresar a casa, familiares y amigos decidieron buscarlo y denunciar su desaparición en la comisaría de la ciudad, informó el medio brasileño G1.

Durante la búsqueda, notaron que el suelo del patio trasero de la casa donde Henrique había ido a pasar la Navidad estaba revuelto. La pareja propietaria de la casa ya no estaba allí y algunas personas entraron y vieron la ropa de la influencer.

Posteriormente llamaron a la policía, que llevó a los bomberos al lugar para realizar excavaciones y desenterraron el cuerpo.

Un hombre de 28 años y su esposa de 24, embarazada, quienes son propietarios de la residencia fueron detenidos como sospechosos de estar implicados en la muerte de Henrique. La pareja eran amigos del influencer. El hombre conocía a Henrique desde la infancia.

A petición de la Policía Civil, el Juzgado ordenó la detención temporal de ambos durante un mes.

El caso fue registrado inicialmente como homicidio por autor desconocido en la comisaría de Itapecerica da Serra. En entrevista con G1, el jefe policial Luis Roberto Faria Hellmeister dijo que la investigación determinará si Henrique fue asesinado o si murió accidentalmente luego de consumir drogas.

Los dos fueron acusados de asesinato por la comisaría de policía de Itapecerica da Serra. Según la investigación, Henrique sufrió un infarto por sobredosis de cocaína mientras mantenía relaciones sexuales con una joven de 17 años que se encontraba en la residencia, quien era hermana del dueño de la casa, según la versión escuchada por los investigadores.

"Tanto el hombre como la mujer ya mintieron antes de decir que no vieron a mi hermano, pero lo sabían. Tanto es así que lo enterraron en su propio patio trasero. Si mi hermano realmente se sintió tan mal como decían, ¿por qué no llamaron a una ambulancia para que lo socorriera? Pero no, lo hicieron. Lo terminaron enterrando y huyendo”, dijo la hermana del influencer a G1.

La Policía Civil de São Paulo decidió incluir a la adolescente en la investigación por la muerte del influencer.

Los cuatro estaban celebrando la Nochebuena, según los informes, cuando Henrique y Renan consumieron cocaína. Luego, el YouTuber y la hermana del dueño fueron al baño para tener relaciones sexuales, momento en el que, según los informes, sufrió una enfermedad repentina. Los amigos intentaron reanimarlo y, sin éxito, decidieron cavar una tumba en el patio trasero de la residencia para enterrarlo, dijeron los sospechosos a la policía.

Según la investigación, la pareja mintió inicialmente cuando fue contactada por la familia del influencer. Al momento de preguntársele sobre el paradero del joven, respondieron que había salido de la casa en horas de la madrugada. Luego publicaron fotografías sobre la desaparición pidiendo información sobre él en sus redes sociales.

La casa donde fue encontrado el cuerpo terminó incendiada por los vecinos. La población se mostró indignada y quiso exigir justicia prendiendo fuego al inmueble. No se ha detenido a ningún sospechoso en el incendio, publicó el citado medio brasileño.

La información preliminar de la investigación es que el cuerpo de Henrique no presentaba marcas de violencia, ni puñaladas, ni disparos de arma de fuego. La policía está a la espera de los resultados del informe necroscópico del Instituto Médico Legal (IML), que indicará la causa de su muerte.





