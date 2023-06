¡Que viva el amor! Joven le propuso matrimonio a su pareja de una "especial" manera

Internet es un mundo en sí mismo y en las redes sociales podemos encontrar diversas historias de vida, donde podemos ser testigos de algunos relatos que causan muchísima ternura.

Tal es el caso de una joven y prometedora pareja, quienes se mostraron sumamente enamorados y fueron eternizados con un particular video que anda circulando por la web y que enamora a todos y cada uno de los usuarios que son testigos de ellos.

Pese a que poco es lo que se sabe de la vida de estos adultos, lo cierto es que con sólo observar el material audiovisual en una de las redes sociales más populares del mundo, nos damos cuenta que se trata de una pareja por demás consolidada pese a su corta edad, pero se les ve muy bien, festejando a lo grande.

Fuente: Instagram @cearrab

El video que enterneció a todos

Tanto en TikTok como en Instagram anda circulando un video compartido por una joven estadounidense llamada Cearra, quien inmortalizó en sus redes el momento exacto en el que su pareja, llamado Jonathan, le propuso matrimonio.

En el video se los pudo observar asistiendo al "Rise Mojave Desert", una festividad que se lleva a cabo en las afueras de Las Vegas, donde decenas de miles de personas se reúnen para lanzar simultáneamente miles de linternas biodegradables en el cielo nocturno del desierto.

Esta experiencia es por demás imperdible, pero lo que no se esperaba Cearra es que Jonathan le propondría matrimonio, haciendo el momento totalmente inolvidable.

Hombre le propuso matrimonio a su pareja en una noche mágica y enamoró a Internet pic.twitter.com/fVuOdXL2sW — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 9, 2023

"En caso de que no lo supieran, este fin de semana me comprometí de la manera más perfecta con mi humano favorito. El mejor día de todos. Te amo, para siempre. No puedo esperar a ser tu esposa Jonnathan", fue el mensaje de la joven, enamorando a todos.

Fuente: Instagram @cearrab







