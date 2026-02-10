Más Información

Descuentos INAPAM 2026: así pueden ahorrar los adultos mayores; conoce las ofertas que ofrece la credencial

¿Qué tipo de flor dura más?; encuentra el regalo ideal para este 14 de febrero

La Velada del Año VI: Conoce la fecha de revelación del cartel oficial; Ibai Llanos lanza detalles del evento

¿Cuánto tarda en manifestarse el sarampión tras el contagio?; esto dice la UNAM

Peppa Pig da un paso histórico al promover la inclusión; George descubre el mundo del sonido

es un detalle clásico que nunca pasa de moda, sin embargo al tratarse de algo vivo, este regalo suele marchitarse en pocos días. Por ello, una de las dudas más comunes de los enamorados es y, a continuación te diremos cuales son las especies más bonitas y duraderas.

Por otro lado, si tu pareja tiene una flor favorita que anhela recibir este Día del Amor, te daremos los mejores consejos para mantener las flores frescas y alargar su periodo de vida.

Descubre como hacer que las flores duren más tiempo. Foto: iStock
Descubre como hacer que las flores duren más tiempo. Foto: iStock

¿Qué tipo de flor dura más?

  • Orquídeas

Entre las opciones más populares y resistentes se encuentran las orquídeas, consideradas una de las flores que duran más tiempo, pues en condiciones adecuadas logran mantenerse en perfecto estado durante varias semanas e incluso meses. Además, su elegancia las convierte en un regalo sofisticado y muy apreciado.

  • Rosas

Las rosas, aunque son las más regaladas en esta fecha, suelen tener una duración menor. No obstante, con pequeños cuidados como cambiar el agua cada dos días y cortar los tallos en diagonal, pueden mantenerse frescas entre 7 y 10 días.

  • Claveles

Otra excelente alternativa son los claveles, conocidos por su resistencia y bajo mantenimiento, ya que pueden durar hasta dos semanas o más en un florero, lo que las vuelve ideales si buscas un detalle bonito y accesible para San Valentín.

  • Crisantemos

Si buscas algo diferente, los crisantemos pueden conservarse hasta tres semanas y simbolizan alegría y amor duradero, un mensaje perfecto para esta fecha especial.

  • Gerberas

Las gerberas son otra opción colorida y llamativa por su aspecto vibrante las hace ideales para sorprender, especialmente si se combinan con flores más resistentes. Cabe destacar que requieren más cuidado para garantizar su frescura.

Regalar flores es un detalle clásico que no pasa de moda. Foto: iStock
Regalar flores es un detalle clásico que no pasa de moda. Foto: iStock


Tips para que las flores duren más

Para prolongar la vida de cualquier arreglo floral, es importante seguir algunos consejos básicos:

  • Cambiar el agua del florero cada dos días
  • Evitar la exposición directa al sol
  • Retirar hojas sumergidas en el agua
  • Usar conservador floral si se incluye

