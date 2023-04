El singular gusto que une a Rosalía con Georgina Rodríguez y presumen en redes

Si algo caracteriza a la cantante Rosalía y a la modelo Georgina Rodríguez es que ambas están pasando por su mejor momento en cuestión de proyectos, y es que ante la gira en todo el mundo de la intérprete española, así como el estreno de su serie de Netflix de la esposa de Cristiano Ronaldo mantiene a las dos en la cima.

Sin embargo, existe un tema que ambas artistas tienen en común y que lo han dejado ver a todas luces.

¿Qué tienen en común Rosalía y Georgina Rodríguez?

Con apenas 23 años, Serpiente es el peluquero y maquillador que las acompaña en sus viajes por todo el mundo para que sus apariciones sean más que perfectas.

Pues al ver sus publicaciones de Instagram del estilista es fácil encontrar un común denominador: las trenzas.

Un peinado que no solo hemos visto en repetidas ocasiones a Georgina y Rosalía, sino también a otras celebs como Sita Abellán, Lali Espósito o Jessica Goicoechea.

El día que Georgina Rodríguez conoció a Rosalía y Rauw Alejandro

En el segundo episodio de “Soy Georgina” de Netflix, Georgina Rodríguez confesó que conoció a Rosalía durante el evento de los premios MTV EMA, realizados en la ciudad de Sevilla (España) en el año 2019.

“Ahí es donde empezamos a ser muy fans de ella, a esperar siempre el lanzamiento de sus canciones. Es verdad que las músicas de Rosalía te dan fuerza, son fuertes, con carácter”, puntualizó la modelo en el reality.

En julio del año 2022, la cantante Rosalía tuvo un concierto en Madrid (España) como parte de su tour mundial “Motomami”. A dicho evento fue invitada Georgina Rodríguez junto a sus hijos y su grupo llamado ´las queridas´.

“Me siento muy privilegiada por haber recibido el casco de Motomami en el lanzamiento de su disco”, dice la modelo tras recibir la invitación a su concierto del tour en Madrid. El grupo se ubicó en uno de los palcos del recinto y disfrutó del show que proporcionó la catalana. “Estaba en la grada, y todo el mundo gritando mi nombre: ´Georgina´. A día de hoy, me sigue sorprendiendo. Me hace muchísima ilusión, pero no deja de sorprenderme”, recuerda.

Después del concierto, que la modelo describió como “increíble”, ella y sus hijos accedieron al ´backstage´ donde se encontraba Rosalía junto a su equipo y su pareja, el también cantante Rauw Alejandro. “Gracias por recibirnos”, dice Georgina. “Gracias por venir”, le responde Rosalía.







