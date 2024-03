Qué hacer si mi gato se sube a mi brazo, según especialista

Esterilizar o castrar a nuestros gatos machos es una de las prácticas que mejor podemos tener hacia nuestras mascotas, impide su reproducción sin control, disminuye su agresividad y se vuelven más hogareños. Sin embargo, en algunos casos, nuestros gatos castrados pueden seguir comportándose de forma extraña en situaciones distintas. A veces este comportamiento es más instintivo que un problema hormonal y ocurre más en machos que en hembras.

Lee también: Descubre cada cuanto se debe bañar un gato, según una profesional

Si has notado que tu gato “monta” tu brazo o peluches te has preguntado cómo parar esta conducta de tu felino. Las razones por las que hacen esto - esterilizado o no - es por diversos factores y para eliminar esta conducta es necesario comprenderlos. Si estás interesado en El Universal hemos preparado información importante para ti.

Si has notado que tu gato “monta” tu brazo o peluches te has preguntado cómo parar esta conducta de tu felino. Foto: Producción El Universal

Tips para evitar que tu gato “monte” tu brazo o peluches

Los gatos pequeños que experimentan estrés o ansiedad pueden enfadarse con sus cuidadores, recuerda que los felinos son particularmente sensibles a estos sentimientos en situaciones cotidianas. De acuerdo con Laura García Ortiz, Veterinaria especializada en medicina felina, debemos tener en consideración lo siguiente.

Las situaciones que pueden generar estrés en un gato puede variar, desde cambios en su alimentación, cambios en su ambiente o simplemente alteraciones en el clima, para poder tener a tu gato relajado sigue las siguientes recomendaciones.

Evita las situaciones de estrés y ansiedad en tu gato

Si la causa del estrés es inevitable, como la llegada de una nueva persona o un cambio de casa, se debe ayudar al gato con feromonas sintéticas, estas se pueden conseguir en tiendas especializadas de mascotas, de igual manera el catnip puede funcionar bastante bien.

Paseos al exterior

Si tu gato está o no castrado y nunca sale a la calle ni tiene la oportunidad de conocer gatas sexualmente, es muy posible que la falta de hembras hagan que monte objetos o tu brazo. Si quieres evitar esta conducta unos paseos diarios o unas horas diarias al aire libre mejoran su conducta y su relación con otros gatos.

Lee también: Si tienes un perro pastor alemán cuídalo de estas posibles enfermedades

Dominación y territorio

Esta conducta se ve muchas veces reflejada en los gatos que no han sido esterilizados, para los felinos el territorio y la dominación que estos ejercen en él es muy importante. Si tu gato tiene estas características es muy importante esterilizar esto le permitirá estar más relajado y quieto y bajará la necesidad del felino de dominar.





También te interesará:

Este licuado de proteína te ayudará a ganar masa muscular en 30 días

¿El viernes 8 de marzo hay clases por el Día Internacional de la Mujer? Esto dice la SEP

Estos son 5 beneficios de la cebolla morada que no conocías

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv