Las redes sociales albergan a gran cantidad de personas cuya historia es desconocida, pero ya sea por sus gestos, frases o acciones logran empatizar con internautas al grado de convertirse en meme.

Un situación similar le ocurrió a Audrey Nethery, quien en 2016 invadió Internet al mostrarse cantando el tema "What Makes you Beautiful" de One Direction.

La comunidad en red bautizó el video como Karaoke Monday y fue replicado miles de veces.

En aquel entonces, la pequeña estrella de la web tenía 7 años y fue grabada coqueteando con la cámara al ritmo de la música. Hoy en día es toda una adolescente y así es como luce.

Leer también VIDEO: Niña delata infidelidad de su mamá por 100 pesos y se viraliza en TikTok

¿Quién es Audrey Nethery?

Audrey Nethery es originaria de Kentucky, Estados Unidos. Su popularidad también fue la oportunidad perfecta para que ella hiciera conciencia sobre la enfermedad que padece: anemia de Diamond Blackfan.

De acuerdo con el Centro de Información Genética y Enfermedades Raras, es una enfermedad hereditaria de la sangre en que la médula ósea no funciona bien para producir células.

Audrey Nethery cuando era pequeña. Foto: Facebook

Pese a su condición, Nethery continúa viviendo su vida feliz y haciendo las actividades que más le gustan, como estudiar. También se dedica a la creación de contenido, así como a publicar sus recorridos por diversos destinos turísticos.

Leer también VIDEO: ¡Al estilo Titanic! Canoa con turistas se hunde en la Huasteca Potosina y se viraliza

¿Cómo luce Audrey Nethery, la niña del meme, en la actualidad?

Fue en la página de Facebook Audrey's DBA Photo Booth donde se publicó una actualización de la famosa “niña del karaoke”.

La pequeña se graduó de la escuela y ahora luce como toda una adolescente, aunque conserva el semblante dulce y tierno con el que se robó el corazón de miles de internautas:

Audrey Nethery, la niña del meme. Foto: Facebook

Por si fuera poco, le llovieron decenas de felicitaciones de sus fieles fans que hasta la fecha no le pierden la pista en cada una de sus aventuras:

Audrey Nethery en la actualidad. Foto: Facebook





Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

foh/sal