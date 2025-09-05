Más Información

Programas del Bienestar 2025: este es el calendario de pagos de septiembre; conoce las fechas de los depósitos

Programas del Bienestar 2025: este es el calendario de pagos de septiembre; conoce las fechas de los depósitos

Durante este mes se realizará el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025 de distintos apoyos socioeconómicos pertenecientes a los impulsados por el Gobierno de México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los que recibirán depósitos este mes son: Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, así como el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

El depósito de los recursos se realizarán de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Si deseas consultar tu saldo desde casa y sin la necesidad de acudir a un cajero, puedes hacerlo a través de la aplicación móvil del Banco Bienestar.

Claudia Sheinbaum durante la asamblea de Programas para el Bienestar realizada en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. La acompañan: Salomón Jara, gobernador, y Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, el pasado 25 de enero de 2025. Foto: Presidencia
Calendario de pagos de los Programas del Bienestar

Los pagos se realizarán del lunes 1 al jueves 25 de septiembre en orden alfabético, de acuerdo con la letra del primer apellido del derechohabiente. La dispersión bancaria solo se hará de lunes a viernes.

Para algunos apellidos, se tomó la decisión de abrir una segunda fecha, tal es el caso de la letra C, G, M y R. Además, la Secretaría del Bienestar reveló que puedes consultar tu fecha de pago en su sitio web oficial, utilizando únicamente tu CURP.

  • Lunes 1: A
  • Martes 2: B
  • Miércoles 3 y Jueves 4: C
  • Viernes 5: D, E, F
  • Lunes 5 y Martes 9: G
  • Miércoles 10: H, I, J, K
  • Jueves 11: L
  • Viernes 12 y Lunes 15: M
  • Miércoles 17: N, Ñ, O
  • Jueves 18: P, Q
  • Viernes 19 y Lunes 22: R
  • Martes 23: S
  • Miércoles 24: T, U, V
  • Jueves 25: W, X, Y, Z

Estos son los Programas del Bienestar que tendrán pagos en septiembre de 2025. Foto: Cuartoscuro
¿De cuánto será el pago para los programas y pensiones?

Para los derechohabientes de la Pensión de Personas Adultas Mayores, el monto designado para este año es de 6 mil 200 pesos, mientras que para la Pensión de Personas con Discapacidad, el monto recibido será de 3 mil 200 pesos, ambos entregados de manera bimestral.

Por otro lado, para los beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar, el monto enviado será de 3 mil pesos, mientras que el pago para los registrados en el Programa de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras será de mil 650 pesos, ambos bimestrales también.

Finalmente, cabe recalcar que las personas que realizaron su registro a la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar en agosto no recibirán este pago, ya que la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar sigue en proceso.

Programas del Bienestar 2025: este es el calendario de pagos de septiembre; conoce las fechas de los depósitos. Foto: Secretaría del Bienestar
