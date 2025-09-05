Programas del Bienestar 2025: este es el calendario de pagos de septiembre; conoce las fechas de los depósitos

Más Información
Durante este mes se realizará el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025 de distintos apoyos socioeconómicos pertenecientes a los Programas del Bienestar impulsados por el Gobierno de México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los programas que recibirán depósitos este mes son: Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, así como el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.
El depósito de los recursos se realizarán de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Si deseas consultar tu saldo desde casa y sin la necesidad de acudir a un cajero, puedes hacerlo a través de la aplicación móvil del Banco Bienestar.
Calendario de pagos de los Programas del Bienestar
Los pagos se realizarán del lunes 1 al jueves 25 de septiembre en orden alfabético, de acuerdo con la letra del primer apellido del derechohabiente. La dispersión bancaria solo se hará de lunes a viernes.
Para algunos apellidos, se tomó la decisión de abrir una segunda fecha, tal es el caso de la letra C, G, M y R. Además, la Secretaría del Bienestar reveló que puedes consultar tu fecha de pago en su sitio web oficial, utilizando únicamente tu CURP.
- Lunes 1: A
- Martes 2: B
- Miércoles 3 y Jueves 4: C
- Viernes 5: D, E, F
- Lunes 5 y Martes 9: G
- Miércoles 10: H, I, J, K
- Jueves 11: L
- Viernes 12 y Lunes 15: M
- Miércoles 17: N, Ñ, O
- Jueves 18: P, Q
- Viernes 19 y Lunes 22: R
- Martes 23: S
- Miércoles 24: T, U, V
- Jueves 25: W, X, Y, Z
¿De cuánto será el pago para los programas y pensiones?
Para los derechohabientes de la Pensión de Personas Adultas Mayores, el monto designado para este año es de 6 mil 200 pesos, mientras que para la Pensión de Personas con Discapacidad, el monto recibido será de 3 mil 200 pesos, ambos entregados de manera bimestral.
Por otro lado, para los beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar, el monto enviado será de 3 mil pesos, mientras que el pago para los registrados en el Programa de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras será de mil 650 pesos, ambos bimestrales también.
Finalmente, cabe recalcar que las personas que realizaron su registro a la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar en agosto no recibirán este pago, ya que la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar sigue en proceso.
