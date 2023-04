Los profesores son personas fundamentales en la educación que reciba cada ser humano y en cualquier parte del mundo. Lo que a veces es llamativo es cuando aplican algún método novedoso o tienen algún gesto conmovedor porque también a veces son noticia por hechos desafortunados.

Lee también: Luz Valdez pone fin a polémica con Poder Prieto: "Feliciana está feliz por el reconocimiento"

Pero un joven español rompió todas las barreas y es furor en Tik Tok por compartir cómo ayuda a sus alumnos a estudiar y aprobar exámenes, demostrando la vocación de servicio educativo que tiene. Álvaro es muy activo en esta red sociales y tiene muchos videos en donde habla de educación. Hasta se vio sorprendido por la repercusión en los medios y también subió un video.

Uno de los videos que subió a Tik Tok muestra una manera muy diferente de enseñar, de corregir exámenes y dar ánimo a sus alumnos. Por supuesto que la consecuencia mínima de este material audiovisual fue que se hiciera viral en las redes sociales pero más de un docente se inspiró para replicar algunos de sus hábitos.

Lee también: Joven le coloca pegamento en las chanclas a su hermano y la travesura terminó mal

‘’Una de las principales labores que tenemos los profesores es conseguir sacar el mejor rendimiento de los alumnos’', dijo Álvaro en uno de los videos de Tik Tok. Allí se evidencia cómo al revisar unos exámenes, no sólo colocó la nota numérica sino que también dejaba un mensaje motivacional para subirles el ánimo a sus alumnos.

En uno de ellos, se ve que Álvaro le coloca: “‘no pasa nada, voy a ayudarte’’ en una nota baja de un alumnos. Los comentarios no tardaron en lloverle a varios videos y el joven es furor en Tik Tok. “Me ponen a mí ese mensaje teniendo cuatro años y me pongo a llorar en medio de la clase por la emoción’’, le escribieron al docente español. “A mí nunca me quieren ayudar. Todo lo hago sola, y aun así saco buenas notas, está bueno saber que tengo ayuda”, fueron algunos de los comentarios más destacados de la publicación.