Prioriza tu descanso durmiendo bien; aprovecha la Gran Venta de Colchón en Elektra

No hay peor sensación que llegar cansado a tu lugar de trabajo o estudio. Si has notado que tu descanso no es el mejor, es momento de tomar una decisión fácil y efectiva: renovar tu colchón. Un colchón adecuado puede mejorar significativamente tu calidad de sueño de descanso, ayudándote a despertar con más energía y mejor concentración. Aprovecha las promociones especiales de la Gran Venta de Colchón en Elektra y despierta cada mañana renovado, estará disponible hasta el 1 de septiembre.

¿Para qué renovar tu colchón?

Aunque parezca sorprendente, la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) indicó que 4 de cada 10 mexicanos presentan dificultades frecuentes para dormir. Es así como poco a poco se crea una crisis de salud pública.

De acuerdo a estudios de la National Sleep Foundation, descansar mal no solo agota, sino que afecta a diferentes aspectos de nuestra vida. Las consecuencias más comunes son la baja productividad, falta de concentración, alteraciones en el estado de ánimo, debilitamiento del sistema inmunológico y mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Asimismo, la ENSANUT señala que el 80% de los casos de insomnio son evitables. Entre las causas de esta pérdida de sueño se encuentra la calidad del colchón.

Foto: cortesía Elektra

Para dormir bien, es importante renovar tu colchón cada 7 a 10 años. Al tener una superficie que se adapte a tus necesidades físicas, tu descanso mejorará hasta un 60% en la eficiencia del sueño nocturno, añade la National Sleep Foundation.

Aprovecha las promociones de la Gran Venta de Colchón en Elektra

Es el momento perfecto para invertir en tu descanso. Elektra sabe que el descanso empieza desde tener una buena postura hasta un buen espacio para dormir, por eso lanzó su Gran Venta de Colchón.Tienes hasta el 1 de septiembre para tener hasta un 55% de descuento en colchones de marcas líderes.

¿Qué marcas están disponibles en la Gran Venta de Colchón Elektra?

Spring Air

Colchones América

Restonic

Wendy

¡Y muchas más!

Tecnologías que mejorarán tu descanso

Además de incluir las mejores marcas, los colchones que ofrece Elektra cuentan con tecnología innovadora para dormir mejor.

Back Supporter: mayor soporte en la zona lumbar, garantizando una correcta postura.

Euro Pillow: colchoneta de altura intermedia incorporada con un sistema de poliuretano.

Comfort Flex: sistema de resorte continuo en forma de Z.

Eurotop: combinación de espumas de alta densidad para mayor confort.

Avalado por la CPCOM: primer sistema avalado por el Colegio de Profesionistas Científicos Quiroprácticos de México.

Foto: cortesía Elektra

Dormir bien es prioridad para tu salud

La energía de nuestros cuerpos no surge de la nada. El descanso correcto viene después de una serie de buenos hábitos. De esta manera, tendrás la suficiente para enfrentar el día, con el mejor ánimo y productividad. Por esto, la Gran Venta de Colchón de Elektra se convierte en un buen paso para descansar mejor. ¡No desaproveches la oportunidad!