¿Por qué tu gato se acuesta encima de tus cosas?; conoce el curioso significado

Si tienes gatos en casa probablemente te ha pasado en diversas ocasiones que tu pequeño michi se acuesta sobre una bolsa, una prenda de ropa, una hoja de papel que se cayó o hasta sobre tu teclado o tu laptop.

Aunque a veces pueda parecer un comportamiento estresante (especialmente si estás trabajando en casa o haciendo algo importante) o aleatorio, en realidad es una acción cargada de significado.

Los gatos son animales extremadamente sensibles, curiosos y atentos en su entorno. Su desarrollado sentido del olfato hace que nuestras pertenencias pasen de ser simples cosas a objetos cargados de esencia. Al recostarse encima de algo nuestro puede que tu michi esté buscando cercanía, seguridad o marcando su territorio.

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Los gatos son felinos peculiares que no suelen hacer nada "solo porque sí", es decir, sus acciones siempre tienen un significado. Foto: Canva

¿Qué significa que tu gato se acueste encima de tus cosas?

De acuerdo con veterinarios y especialistas en conducta felina, cuando tu gato se acuesta encima de alguno de tus objetos no lo hace para molestarte o entorpecer tu día.

Es una acción cargada de ternura, significado y comunicación. Tu michi puede estar intentando decirte alguna de las siguientes cosas:

1. Tu olor le reconforta y da seguridad

Los objetos personales, como tu ropa, tus almohadas o tus cobijas, tienen tu olor. Ese aroma que es reconocible para tu mascota y que gracias a tu presencia, se convierte en una fuente de calma y seguridad.

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Foto: Cats.com

Cuando se acuesta sobre alguno de estos objetos, es probable que tu michi esté buscando sentirse tranquilo y protegido, especialmente si no estás en casa.

2. Busca calor y comodidad

Muchas veces los objetos personales de tu casa suelen estar en lugares cálidos o tener texturas suaves. Si tu gato acostumbra acostarse sobre tu ropa, tu laptop prendida, un trapo o una bolsa de tela, probablemente está buscando un espacio calientito y cómodo para descansar.

Esta conducta también se debe a que le gusta estar cerca de ti, entonces busca un lugar vistoso a su alcance.

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Puede estar buscando calor y comodidad. Fuente: Freepik.

3. Está marcando su territorio

Los gatos tienen glándulas odoríferas y sudoríparas en las patas, el rostro y otras áreas del cuerpo. Por ello, cuando se acuestan sobre tus cosas o se tallan en ellas, no solo están buscando tu olor, también están impregnándolas del suyo.

Esta es una forma de reforzar el vínculo y una manera en la que te dicen que también quieren que tú huelas a ellos, pues son de la misma familia.

4. Quiere llamar tu atención

En otro casos, hacer esta acción puede ser un llamado para ti. Si tu gato ve que reaccionas cuando pisa el teclado de tu computadora o cuando se recuesta sobre algo delicado, puede repetirlo para intentar llamar tu atención.

Es una forma de interactuar contigo y lejos de molestarte y regañarlo, puedes intentar descubrir qué necesita: tal vez tiene hambre, sed o quiere una caricia.

Para llamar tu atención, tu gato puede acostarse sobre las cosas que están enfrente de ti. Foto: Pixabay

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