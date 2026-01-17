¡Pijamada real! Museo Franz Mayer invita a dar recorrido nocturno en ropa de dormir; ¿cuándo será el evento?

Si estás en busca de una experiencia única, el Museo Franz Mayer tiene el plan perfecto que combina arte y diversión con un horario extendido en un ambiente relajado, al organizar una pijamada dentro del recinto cultural.

Como parte del evento “Noches del Franz” que se realiza una vez al mes y ofrece a sus asistentes un programa especial con recorridos nocturnos; por medio de redes sociales el museo ubicado en el Centro Histórico de la CDMX se volvió tendencia al invitar al público en general a acudir con cobijas y ropa de dormir.

Entre las dinámicas planeadas para la pijamada, los invitados podrán disfrutar de la proyección de películas chick-flick, juegos de mesa, talleres de autocuidado y manifestación, además de ofrecer recorridos guiados por las exposiciones temporales.

Aunado a ello, el evento coincide con la inauguración de la muestra “Ellos querían una casa, yo les pedí crear un hogar”, que reflexiona sobre los entornos domésticos desde una mirada inclusiva y feminista.

Museo Franz Mayer en CDMX. Foto: Especial

¿Cuándo será la pijamada en el Museo Franz Mayer?

La pijamada en el Museo Franz Mayer, se realizará el próximo miércoles 28 de enero en un horario especial de 18:00 a 22:00 horas, la dirección es: Av. Hidalgo número 45, colonia Centro.

El costo de los boletos es de $120.00 pesos y ya se encuentran a la venta a través de su sitio web, donde se ofrece un 2x1 en las entradas para los asistentes que acudan en pijama.

Los boletos tendrán una promoción especial. Foto: Museo Franz Mayer

Cabe destacar que esta temática pretende resaltar el valor de los cuidados y afectos en un entorno feminista que demanda empatía y atención constante a las necesidades emocionales y sociales.

