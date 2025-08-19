Pensión Mujeres con Bienestar 2025: ¿Cuándo es el último día de registro?; no te quedes sin este apoyo

Durante el mes de agosto, la Pensión Mujeres Bienestar amplió su rango de edad para que más mexicanas pudieran obtener el apoyo económico que, inicialmente era destinado a mujeres de 63 y 64 años. No obstante, este 2025, la pensión se puede solicitar desde los 60 años cumplidos.

Este programa social impulsado por el Gobierno de México, va enfocado a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores, otorgando a las beneficiarias un apoyo económico de $3,000 pesos bimestrales que es distribuido por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar.

El dinero del apoyo se otorga a tevés de las tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Banco del Bienestar

¿Cuándo es el último día de registro para la pensión Mujeres con Bienestar?

El registro para obtener este apoyo es de manera presencial en los módulos ubicados en toda la República. Dicha convocatoria se abrió desde el 1 de agosto y estará disponible hasta el 30 de este mes.

De acuerdo con Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, con esta nueva medida se tiene el objetivo de alcanzar a finales de este mes, una suma total de 3.2 millones de mujeres beneficiadas.

“La Pensión Mujeres Bienestar es un compromiso de la Presidenta para con las mujeres y materializar la idea de que llegamos todas al Gobierno de México y es un reconocimiento para todas las mujeres”, explicó junto a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina del 18 de agosto.