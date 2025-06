Pensión del Bienestar 2025: ¿quiénes recibirán pago doble en julio y cómo funciona?; esto se sabe

El Gobierno de México confirmó que, para julio de 2025, habrá personas adultas mayores que recibirán un pago doble como parte de los programas sociales que administra la Secretaría del Bienestar.

Sin embargo, este beneficio no aplica a todos los beneficiarios por igual, ya que se basa en ciertas condiciones relacionadas con otras pensiones, retrasos o acumulación de pagos.

Los pagos se realizan únicamente de lunes a viernes, por lo que no hay depósitos en fines de semana. Foto: IA

¿A quiénes les corresponde el doble depósito en julio?

Durante el mes de julio, los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán su pago bimestral habitual de 6 mil 200 pesos, correspondiente al periodo julio-agosto. Sin embargo, hay personas que podrían obtener una cantidad doble, lo que ha generado dudas entre quienes están inscritos o en proceso de incorporación al programa.

El pago doble se entregará solamente a adultos mayores que además de la pensión del Bienestar reciben una pensión del IMSS o del ISSSTE, debido a que en julio se empalman las fechas de ambos depósitos. De acuerdo con el calendario oficial:

IMSS pagará el 1 de julio.

pagará el 1 de julio. ISSSTE realizará el depósito correspondiente al periodo “agosto 2025” el día 31 de julio.

Esto significa que no se trata de un doble depósito por parte del programa del Bienestar, sino de un efecto por la coincidencia en las fechas de pago de dos programas distintos, lo cual genera la percepción de un pago duplicado durante ese mes.

¿Qué pasa con los nuevos beneficiarios? ¿También recibirán doble pago?

Uno de los errores más comunes entre quienes recién inician su trámite es pensar que recibirán un pago retroactivo o un monto doble por su primera percepción. Sin embargo, esto no es así.

Los nuevos derechohabientes recibirán su primer pago bimestral una vez que recojan su tarjeta del Banco del Bienestar y activen su NIP. Si por algún motivo no logran cobrar a tiempo y su depósito se acumula con el siguiente bimestre, entonces sí podrían recibir dos pagos juntos, pero esto no se considera un pago doble sino un acumulado.

Por ejemplo: si la tarjeta no llega o no se puede activar en julio, y el primer cobro se realiza hasta septiembre, el sistema emitirá ambos pagos correspondientes de forma simultánea. Esta situación es excepcional y no forma parte de la operativa habitual del programa.

Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el ISSSTE han dado a conocer las fechas oficiales en que se realizará el pago de la pensión correspondiente a junio Foto: El Universal

Entrega de tarjetas y nuevos registros para adultos mayores

La Secretaría del Bienestar anunció que del 9 al 21 de junio de 2025 estará abierto el proceso de registro para personas de 65 años o más, de acuerdo con el calendario basado en la primera letra del apellido. Además, del 16 al 21 de junio se entregarán tarjetas del Banco del Bienestar a las personas con discapacidad registradas recientemente.

Para recoger la tarjeta se necesita:

Talón verde del trámite

Identificación oficial vigente (original y copia)

Los mensajes de confirmación con fecha, hora y sede se enviarán por SMS a los teléfonos registrados. También se puede consultar con CURP en el sitio oficial de la Secretaría del Bienestar.

Requisitos para obtener la pensión del Bienestar

Para registrarse, es necesario cumplir con los siguientes criterios:

Tener 65 años o más .

. Ser mexicano/a con domicilio en México.

con domicilio en México. Presentar acta de nacimiento , identificación oficial vigente , CURP , comprobante de domicilio reciente y teléfono de contacto .

, , , y . Llenar el Formato Único de Bienestar.

En caso de que el beneficiario no pueda acudir al módulo, se puede solicitar una visita domiciliaria. También es posible nombrar a un adulto auxiliar que represente al solicitante, presentando la documentación correspondiente.

Una vez que el trámite es validado, los pagos se realizan mediante tarjeta del Banco del Bienestar, que puede usarse como cualquier tarjeta bancaria.

