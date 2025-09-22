Pensión del Bienestar 2025: ¿qué letra recibe depósito hoy 22 de septiembre?

La Pensión del Bienestar es una serie de programas económicos implementados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, actualmente siguen vigentes además de que se han implementado algunos más en el mandato de Claudia Sheinbaum.

Estos beneficios se entregan en toda la República Mexicana, lo que permite que millones de personas reciban un apoyo económico de manera bimestral.

Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres. Foto: Creada con IA

¿Qué letra recibe depósito hoy 22 de septiembre?

De acuerdo con el Calendario de la Secretaría del Bienestar, la dispersión de pagos inició el 1 de septiembre y concluirá el jueves 25. Este lunes 22 de septiembre corresponde el turno a la letra “R”, dentro de la última semana de depósitos del mes

¿Qué programa recibirá la ayuda económica de 6,200 pesos?

El depósito de 6,200 pesos corresponde a las personas inscritas en el programa Pensión Adultos Mayores, dirigido a quienes tienen 65 años o más, residen en el país y cuentan con nacionalidad mexicana.

Calendario Pensión Bienestar, Septiembre. Fuente: Gobierno de México

¿Es el único programa que recibirá deposito hoy?

No, durante todo el mes de septiembre, que corresponde al quinto pago del año, se depositaron diferentes programas, te contamos cuáles y el monto de cada uno:

Pensión Personas con Discapacidad : la cantidad a depositar será de 3,200 pesos.

: la cantidad a depositar será de 3,200 pesos. Programa Hijos de Madres Trabajadoras : la ayuda económica es de 1,650 o de 3,270 pesos.

: la ayuda económica es de 1,650 o de 3,270 pesos. Mujeres Bienestar: El monto a depositar es de 3,000 pesos.

¿Dónde puedo retirar la ayuda económica?

Los beneficiarios pueden retirar su apoyo económico de diferentes maneras:

Con la tarjeta en tiendas departamentales o en cajeros automáticos (algunos con comisión).

En los Módulos del Bienestar, ya sea en ventanilla o en cajeros propios, sin ningún tipo de comisión.

Saber en qué lugares se puede retirar dinero sin comisión es clave para aprovechar al máximo el apoyo recibido. Foto: El Universal

