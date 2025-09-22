Más Información

Pensión del Bienestar 2025: ¿qué letra recibe depósito hoy 22 de septiembre?

Pensión del Bienestar 2025: ¿qué letra recibe depósito hoy 22 de septiembre?

La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes de la salida de " El Guana" en la octava noche de eliminación

La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes de la salida de " El Guana" en la octava noche de eliminación

Aguinaldo INAPAM 2025: ¿quiénes lo recibirán y cuánto darán?

Aguinaldo INAPAM 2025: ¿quiénes lo recibirán y cuánto darán?

Equinoccio de otoño 2025: ¿a qué hora es el cambio de estación hoy, 22 de septiembre?

Equinoccio de otoño 2025: ¿a qué hora es el cambio de estación hoy, 22 de septiembre?

Tras manifestación fuera de sucursal, H-E-B México responde a exigencia de justicia para Carlos Gurrola "Papayita"

Tras manifestación fuera de sucursal, H-E-B México responde a exigencia de justicia para Carlos Gurrola "Papayita"

La es una serie de programas económicos implementados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, actualmente siguen vigentes además de que se han implementado algunos más en el mandato de Claudia Sheinbaum.

Estos beneficios se entregan en toda la República Mexicana, lo que permite que millones de personas reciban un apoyo económico de manera bimestral.

Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres. Foto: Creada con IA
Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres. Foto: Creada con IA

Lee también

¿Qué letra recibe depósito hoy 22 de septiembre?

De acuerdo con el Calendario de la Secretaría del Bienestar, la dispersión de pagos inició el 1 de septiembre y concluirá el jueves 25. Este lunes 22 de septiembre corresponde el turno a la letra “R”, dentro de la última semana de depósitos del mes

¿Qué programa recibirá la ayuda económica de 6,200 pesos?

El depósito de 6,200 pesos corresponde a las personas inscritas en el programa Pensión Adultos Mayores, dirigido a quienes tienen 65 años o más, residen en el país y cuentan con nacionalidad mexicana.

Calendario Pensión Bienestar, Septiembre. Fuente: Gobierno de México
Calendario Pensión Bienestar, Septiembre. Fuente: Gobierno de México

¿Es el único programa que recibirá deposito hoy?

No, durante todo el mes de septiembre, que corresponde al quinto pago del año, se depositaron diferentes programas, te contamos cuáles y el monto de cada uno:

  • Pensión Personas con Discapacidad: la cantidad a depositar será de 3,200 pesos.
  • Programa Hijos de Madres Trabajadoras: la ayuda económica es de 1,650 o de 3,270 pesos.
  • Mujeres Bienestar: El monto a depositar es de 3,000 pesos.

¿Dónde puedo retirar la ayuda económica?

Los beneficiarios pueden retirar su apoyo económico de diferentes maneras:

  • Con la tarjeta en tiendas departamentales o en cajeros automáticos (algunos con comisión).
  • En los Módulos del Bienestar, ya sea en ventanilla o en cajeros propios, sin ningún tipo de comisión.

Lee también

Saber en qué lugares se puede retirar dinero sin comisión es clave para aprovechar al máximo el apoyo recibido. Foto: El Universal
Saber en qué lugares se puede retirar dinero sin comisión es clave para aprovechar al máximo el apoyo recibido. Foto: El Universal

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses