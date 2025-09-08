Más Información

Pensión Bienestar 2025: ¿quiénes reciben pago de 6 mil 200 hoy, 8 de septiembre?; esto se sabe

Conoce a Ana Paola González; la joven que podría convertirse en la siguiente mexicana en viajar al espacio

⁠Día internacional del periodista 2025: ¿por qué se celebra hoy 8 de septiembre?; esto se sabe

Emma Coronel presume fotos inéditas de sus gemelas, hijas de "El Chapo" Guzmán; lanza curioso mensaje en Instagram

La Casa de los Famosos 3: sexta gala de eliminación deja ola de memes; usuarios reaccionan a la salida de Facundo

El anunció a finales de agosto que continuará la dispersión de diferentes programas sociales, además de abrir convocatoria para ser parte de otros.

La Pensión Bienestar empezó la dispersión de pagos la semana pasada, la serie de programas que implementó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, continuarán a lo largo del mes.

Pensión Bienestar 2025: últimos días de registro; conoce el calendario para esta semana. Foto: Imagen generada con IA
¿Quiénes reciben el pago de 6 mil 200 pesos hoy?

Hoy 8 de septiembre, de acuerdo con el Calendario Oficial de la Secretaría del Bienestar los apellidos que empiecen con la letra “G” podrán retirar la ayuda de 6200 pesos, sólo si están inscritos al programa Pensión Bienestar Adultos Mayores.

¿Qué es Pensión Bienestar Adultos Mayores?

La Pensión Bienestar Adultos Mayores es uno de los programas sociales que sigue apoyando el Gobierno de México, el cual busca mejorar la protección social de toda la población adulta mayor de 65 años, a través de un pago de 6 mil 200 pesos bimestrales, que se entregan de manera directa y se puede retirar de manera sencilla.

¿Pensión Bienestar es el único programa que recibe depósito este mes?

No, las personas adultas mayores de 65 años no son las únicas que podrán retirar su ayuda económica, de acuerdo con el calendario de la Secretaría del Bienestar, este mes "Pensión Mujeres Bienestar", "Pensión Personas con Discapacidad" y "Programa Madres Trabajadoras" también recibirán su respectivo depósito.

Calendario Pensión Bienestar, Septiembre. Fuente: Gobierno de México
Calendario Pensión Bienestar, Septiembre. Fuente: Gobierno de México

¿Cómo saber qué módulo del bienestar está cerca de mi casa?

Para realizar el retiro del dinero, tienes varias opciones, ya sea en otros bancos con un costo de comisión o directamente en algún Módulo de Bienestar, en un horario de lunes a viernes de 9 a 16:30 horas.

Para conocer qué Módulo del Bienestar está cerca de tu hogar, debes ingresar a la página Secretaría del Bienestar, luego al apartado Sucursales del Bienestar y seleccionar tu identidad, allí aparecerán todos los bancos disponibles junto con la dirección y el mapa.

