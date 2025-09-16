Pensión Bienestar 2025: ¿habrá depósitos para los adultos mayores hoy, 16 de septiembre?

Más Información

La es una serie de programas económicos que brinda el Gobierno de México, los cuales benefician a diferentes grupos de personas en toda la República Mexicana.

Fueron implementados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y continúan en el actual mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, siendo la opción perfecta para que millones de personas reciban una “lanita” extra de forma bimestral.

¿Habrá depósito para los adultos mayores hoy, 16 de septiembre?

Durante los últimos días de agosto la Secretaría del Bienestar compartió el calendario oficial de pagos, el cual anunció que días y qué apellidos serán beneficiados durante todo este mes, correspondiente al quinto pago del año.

Lee también:

Hoy 16 de septiembre, de acuerdo al calendario oficial, no habrá dispersión de pagos, las fiestas patrias interrumpirán el depósito de millones de personas, el día se considera inhábil, por lo que los bancos no trabajarán.

Calendario Pensión Bienestar, Septiembre. Fuente: Gobierno de México
¿Habrá deposito para otros programas sociales?

Tal como lo anunció el calendario de la Secretaría del Bienestar, hoy no habrá dispersión de pagos para ningún programa social, por lo si eres beneficiario de “Mujeres Bienestar”, “Pensión Personas con Discapacidad”, “Pensión Adultos Mayores” o “Programa Hijos de Madres Trabajadoras”, deberás esperar tu deposito.

¿Cuándo se reanuda la dispersión de pagos?

Mañana 17 de septiembre continuará con normalidad la dispersión de pagos para millones de personas, los apellidos que inicien con las letras “N”,”Ñ” y “O”, serán quienes reciban su depósito, que podrá retirarse en cualquier Módulo del Bienestar.

Lee también

Saber en qué lugares se puede retirar dinero sin comisión es clave para aprovechar al máximo el apoyo recibido. Foto: El Universal
