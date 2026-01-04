Patricia Azan, la voz de Eric Cartman, reacciona y celebra la captura de Nicolás Maduro

El arresto de Nicolás Maduro, reportado la madrugada del 3 de enero, provocó una oleada de reacciones en redes sociales por parte de influencers, creadores de contenido y figuras del entretenimiento.

Uno de los videos que mayor atención generó fue el de Patricia Azan, actriz de doblaje conocida en Hispanoamérica por interpretar a Eric Cartman en la serie animada South Park, quien decidió iniciar una transmisión en vivo tras enterarse de los acontecimientos mientras no podía dormir.

La reacción que se volvió viral en redes

En el video, Azan relató que se despertó en plena madrugada y, al revisar su teléfono, comenzó a ver información sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela. En lugar de limitarse a compartir la noticia, optó por hablar directamente con sus seguidores, conectar emocionalmente con la audiencia y expresar su sorpresa ante la rapidez de los hechos.

Su reacción espontánea, cargada de incredulidad y emoción, fue ganando miles de visualizaciones en cuestión de horas.

Aunque la transmisión duró varios minutos, el fragmento que se viralizó fue uno en particular: Azan utilizando la voz de Eric Cartman para lanzar comentarios irónicos y de celebración ante la captura del exmandatario.

"Bueno, Nicolás, te vas al carajo, al carajo, porque yo me voy. Jódanse, putas. (0:29) Oh, Dios mío, mataron a Nicolás Maduro. Mis queridos venezolanos, los quiero mucho, estoy con ustedes. Yo no sé si abrí una botella de champán, no sé, no sé qué hacer en estos momentos."

La actriz expresó su apoyo al pueblo venezolano y manifestó sentirse impactada por lo que describió como “la guerra más rápida del mundo”, según sus propias palabras durante el en vivo.

El uso de la voz de Cartman, personaje conocido por su tono sarcástico y provocador, detonó la viralidad del clip en plataformas como X, TikTok e Instagram.

Usuarios compartieron el fragmento no solo por el contenido político, sino por la combinación entre un evento geopolítico de alto impacto y un ícono de la cultura pop animada. A pesar del lenguaje explícito presente en algunos momentos del video, la atención se centró en el simbolismo del mensaje y en la carga emocional de la reacción.

Quién es Patricia Azan y por qué su voz tiene tanto impacto

De acuerdo con el sitio de IMDb, Patricia Azan es una actriz de televisión, teatro y doblaje nacida en Cuba. Fue criada entre España y Nueva Jersey, y desde hace años reside en Miami, Florida, donde desarrolló gran parte de su carrera artística. Inició formalmente en el doblaje en 1999 y, desde la tercera temporada de South Park, es la voz oficial en español de Eric Cartman y Kyle Broflovski, además de otros personajes en producciones animadas de alto alcance internacional.

Su trayectoria en el doblaje ha hecho que su voz sea inmediatamente reconocible para millones de espectadores en Hispanoamérica, lo que explica por qué su reacción tuvo un impacto tan amplio. Más allá de la opinión personal de la actriz, el video refleja cómo figuras del entretenimiento también se convierten en actores relevantes dentro de la conversación digital global, especialmente cuando se cruzan política, redes sociales y cultura pop.

