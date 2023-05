Papá crea placa de YouTube para su hijo y recibe respuesta inesperada de Google

Un padre de familia se llevó los aplausos por parte de usuarios de redes sociales, luego de que le obsequiara a su hijo una réplica de la placa de YouTube por los mil 400 seguidores que juntó en su canal; hecho que se viralizó.

Por medio de Facebook, el padre del menor, Braulio Martinez, compartió una publicación, donde contó que su hijo, de nombre Samuel, le reveló que quería una placa de la plataforma.

“Me dijo mi hijo que le gustaría una placa de YouTube y le dije: ‘yo te hago una cuando llegues a 500 seguidores. Ya tiene mil 420 y siempre me recuerda”, inició el padre contando el hecho.

Foto: Facebook

Ante ello, Braulio compartió otra publicación con la placa de YouTube hecha con madera, en la que contiene el nombre de su hijo y los números de seguidores.

Sin embargo, el papá espera que la empresa no lo demande, pues no cuenta con los derechos. “Espero que youtube no se ofenda, no tengo los derechos, mi hijo quería una placa y se la hice de madera por superar los 1400 suscriptores en su canal”.

Foto: Facebook

Por su parte, usuarios de redes sociales mostraron su empatía ante el gesto del padre:

“La cara de tu hijo vale la pena”, “Me encantó. Muy bien por ti, que haces todo por tu hijo”, “Que bellezaaa”, “Vale la pena, por ver feliz a un hijo”, “Te luciste con la placa”, “Se feliz, pequeño. Dios te bendiga”, son algunas reacciones de internautas.

¿Cuál es el canal del pequeño youtuber?

Finalmente, el padre del menor compartió el canal de YouTube de su hijo, donde hasta el momento ya cuenta con más de 90 mil seguidores.

Foto: Facebook

Google pide suscribirse a canal de YouTube

Google México pidió a los usuarios a suscribirse al canal de Samuel y dejarle una felicitación a u papá. "Interrumpimos todo para invitarlos a suscribirse al canal de Samuel y felicitar a su papá por apoyar y creer en su hijo", se lee en el tuit.

Foto: Twitter



