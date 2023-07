Omar Educación Financiera sufre duro golpe en su carrera tras ser difamado por García Vilchis: Entrevista

Luego de casi cinco años de trabajar para que México sea un país de inversionistas que puedan pagar sus deudas y juntar su primer millón de pesos, el creador de contenido, Omar Carrera, despertó el pasado miércoles 19 de julio con mensajes que le daban la noticia: “te mencionaron en la mañanera del presidente”.

“Omar Educación Financiera”, como es conocido en redes, se emocionó pues tiene varios videos explicando cómo invertir en los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) y otros fondos gubernamentales, creyó que reconocerían su material y lo usarían para fomentar la inversión. Buscó el video de la mañanera, “estaba bien largo, dura un buen, pero lo encontré y me quedé en shock”, esto, al enterarse de que lo habían difamado y señalado como estafador.

En entrevista con EL UNIVERSAL el youtuber habló sobre la mención que hizo de su persona la lectora de la sección Quién es Quién en las mentiras, García Vilchis, quien además usó una foto de él y expuso sus redes sociales.

Aseguró que se quedó en shock por horas, asimilando lo que acababa de pasar, “como que me sentía decepcionado, triste, tenía muchas emociones, dije, bueno, yo sabía que no era un fraude”.

Decidió investigar cuántas personas habían visto la conferencia, creyó que tal vez no eran tantas, sin embargo, se topó con que cientos de miles reprodujeron el momento en que García Vilchis mostró su foto y dijo, "aquí vemos en pantalla a la persona que está difundiendo esta mentira, no sabemos con qué propósito y la CFE dijo en un comunicado que esto es falso".

Recibe insultos y amenazas de muerte

Lo siguiente que hizo Omar fue revisar los comentarios y mensajes que le habían llegado las últimas horas, “un chorro de comentarios negativos, hasta una amenaza de muerte me llegó, me decían estafador que ya me expusieron en la mañanera, sí sentí muy feo la verdad”.

Contó que, en otras ocasiones, algunas cuentas pequeñas ya lo habían intentado difamar, pero que estas no tenían nada de alcance, además, su trabajo siempre habla por él, “pero aquí, aunque las acusaciones eran falsas pues venían de la conferencia del presidente México, imagínate, es un medio en que esperas que la información sea fidedigna”.

“Hay personas que la ven y se lo creen a ciegas, si se dijo con el presidente entonces es cierto, vamos a acusarlo, vamos a amenazarlo, por eso me afectó más por el medio en que se publicó, en el medio más oficial, el canal de la presidencia”, expresó.

El creador de contenido dijo que era una persona que le gustan las finanzas personales, invertir, compartir conocimiento, y ayudar a las personas a que mejoren su educación financiera, pero no un estafador.

Un duro golpe a su carrera por ataque a su credibilidad

Omar Educación Financiera, es de los youtubers mejor posicionados en esta plataforma de videos en temas sobre finanzas, sin embargo, tras ser señalado por Vilchis como estafador, detalló que varios de sus seguidores le dijeron “la verdad ya no confío en ti, ya no te voy a seguir” y los que no lo conocían, cuando quieran información no podrán acceder a ella porque tendrán la confianza.

Al preguntarle si esto fue un fuerte golpe en su carrera dijo que sí pues “en redes sociales lo más importante es la credibilidad, sobre todo en temas tan delicados como el tema del dinero, si yo hablo de que inviertan, por ejemplo, en Cetes, yo siento una responsabilidad de que si a la persona le va mal pues me va a reclamar, yo soy muy cuidadoso de mostrar opciones reguladas y si hay riesgos compartirlos”.

Esto también le afectaría económicamente a Omar pues mencionó que además de perder seguidores y recibir insultos y amenazas en sus videos, las marcas que buscaban colaborar con él ahora preferirán buscar a alguien que no haya sido señalado como estafador en la conferencia presidencial, “sea cierto o no, la imagen importa mucho”.

Quién es Quién admite error y se disculpa… en Twitter

Omar subió un video negando las acusaciones, explicando que él jamás pidió dinero, y demostró que García Vilchis confundió una estafa de verdad con su video. Al día siguiente, en un tuit, la cuenta de Quién es Quién en las mentiras se disculpó con el youtuber por haberlo señalado, y aseguró que él no tiene que ver con los fraudes.

“Pero fíjate, tiene 2800 interacciones, a comparación de las más de 500 mil de la mañanera, no se compara para nada, no se me hace justo”, dijo Omar y dijo que buscaba asesoría legal pues quiere que en la misma conferencia se le pidan disculpas.

“Yo no quiero sacar provecho, ni hacerme millonario demandando o nada de eso, sólo quiero que las cosas sean como antes de que me difamaran, que mi nombre quede como estaba antes”, confesó y dijo que había intentado contactar a García Vilchis y al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no le habían dado respuesta hasta el momento en que se realiza esta entrevista.

Informamos que, ayer fue mencionado el usuario #OmarEducacionFinanciera, que ha promovido invertir en un instrumento financiero de @CFEmx en la BMV denominado Fibra E.



Omar no forma parte de los fraudes arriba mencionados, reconocemos su labor al invitar a invertir



2/3 — Quién es Quién en las Mentiras de la Semana (@QEQMentiras) July 20, 2023

México necesita educación financiera

Aunque quizá muchos creyeron que Omar dejaría de hacer videos sobre educación financiera, él expresó que era todo lo contrario, ahora iba a hacer más pues, que en las altas esferas del gobierno no sepan que sí existen inversiones gubernamentales, es el reflejo, señaló, de que México es un país que necesita estar más informado.

Pese a la decepción por el daño que le hicieron desde la tribuna más importante del país, aseguró ser respaldado por su familia, amigos, compañeros, pero no dejó de sentirse preocupado pues su de su trabajo dependen familias de personas que trabajan con él, pero espera que todo regrese a la normalidad.