¿No entiendes qué es el estilo "coquette"? Ellos tampoco y lo demuestran con memes

De los creadores de la moda "aesthetic" llega el estilo “coquette”. Para muchas personas, cada vez resulta más difícil seguirle el paso a las tenencias que las nuevas generaciones popularizan en redes sociales.

Hace poco se hablaba de lo “aesthetic”, aquello que no se define por un estilo como tal, sino que fusiona diversas vanguardias a la hora de vestir. Hoy aparece el término “coquette”, impulsado por influencers y gurús de la belleza.

¿Qué significa ser "coquette"?

El estilo “coquette” se traduce como “coqueta” y hace referencia tanto a maquillajes como looks sumamente afeminados. Las mujeres influenciadas por esta tendencia suelen llevar colores pastel en sus prendas.

La finalidad de la estética “coquette” es evocar a lo romántico, por lo que predominan tonalidades rosas y rojas. Asimismo, se fusiona con otras texturas y patrones, como corazones y fresas.

Respecto al styling, las personas “coquette” lucen sus atuendos con accesorios como perlas y moños. Además de implementar piezas clave, por ejemplo, un corset o stilettos de tacón con medias de encaje.

Se cree que dicha tendencia viral está inspirada en María Antonieta de Austria, quien fue princesa archiduquesa y reina consorte de Francia y de Navarra. El estilo de la reina marcó las vanguardias venideras de la moda, y hasta la fecha sigue siendo un referente para casas diseñadoras.

En el caso de los hombres, a quienes se les denomina “coquette boy”, sus atuendos destacan por una mezcla de la feminidad con lo masculino, como lo es un cárdigan en tonos pastel, moños rosas y jeans holgados.

Estilo "coquette" inspira los mejores memes

Aunque el estilo “coquette” no es particular a un género o edad, algunas personas han mostrado confusión por esta tendencia del momento. La moda coqueta no para de sonar en redes sociales y mucho menos en los memes:

No se absolutamente nada de moda, pero en que momento salio eso de Aesthetic y ahora coquette? Quien inventa estas cosas? Soy del siglo pasado 🥹 pic.twitter.com/YntD40b77j — Abraham Gallegos (@abragallabra) January 16, 2024

2023 aesthetics 💐 / 2024 coquette 🎀 pic.twitter.com/2hEvzzk5jP — El Guarromántico (@Guarromantico_) January 16, 2024

Yo intentando ser coquette y como siempre vlv pic.twitter.com/SPdpryC9bs — Rezzo Bob (@rezzoocram) January 16, 2024

Lxs de mi generación nos veremos así con lo de coquette: pic.twitter.com/0aLw0RApuq — Kedy Jeron (@pakechii) January 16, 2024

La güereja es la verdadera pionera de la moda Coquette en las mujeres adultas pic.twitter.com/wEZnqD2PmS — La China (@LaChinatriple) January 15, 2024

Yo queriendo verme bien coquette pic.twitter.com/Lh4kcxm7jw — Yordi el funado (@RosalYordi) January 14, 2024

Yo a mis 30 años intentando ser coquette 🎀🥺 pic.twitter.com/yOuRAMr7dq — TEY 🍓 (@TeyBonch) January 15, 2024

Este año cada vez más es como el 2014. El equivalente del mostacho es el moño coquette pic.twitter.com/nX3AhQs7x7 — ferchiz (@ferchizbelman) January 9, 2024





