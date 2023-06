Niño cae de azotea por tratar de ver fiesta de Peso Pluma en Guadalajara

Un niño de 10 años, que intentaba ver los detalles de la fiesta de cumpleaños del cantante Peso Pluma desde la azotea de su casa, cayó lastimándose los labios y perdiendo varios dientes, además de sufrir una convulsión.

De acuerdo a los primeros reportes, el pequeño cayó desde el techo, a varios metros de altura, y de inmediato fue llevado de emergencia al hospital.

Niño cae de azotea Foto: Hoy en Día

El equipo del programa Hoy Día, señala que el menor se encuentra en condición delicada y hasta el momento no hay más reportes sobre su estado de salud.

“Se abrió sus labios, se le cayeron algunos dientes, él y sus amigos se subieron a la azotea... y se cayó, en el camino se convulsionó, llegamos a urgencias y me dijeron que tenían que intubarlo", contó uno de los familiares del niño Axel.

Niño de 10 años es trasladado en ambulancia tras caer de una azotea Foto: Especial

En menor se encuentra internado en el Hospital Civil de Guadalajara en donde esperan que despierte para que siga con su recuperación.

Niño es hospitalizado tras caer de la azotea Foto: Programa Hoy Día

La fiesta de cumpleaños de Peso Pluma se realizó en el lujoso salón de eventos Edén Benavento, ubicado en la ciudad de Guadalajara.

Un fuerte operativo de seguridad se instaló en la entrada del lugar para revisar las invitaciones de los asistentes.

Niño se suicida por prohibirle escuchar Peso Pluma

Cabe destacar, que esta no es la primera vez que el cantante es relacionado con el accidente de un menor.

El pasado 31 de mayo, un menor de 11 años de edad murió por suicidio en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, presuntamente tras ser castigado por sus padres.

De acuerdo con versiones de la prensa local, el niño quien estudiaba el quinto año de primaria, habría sido regañado por sus padres por escuchar los llamados corridos tumbados y en castigo le habrían retirado su teléfono celular.

A la mañana siguiente fue encontrado sin vida, en el patio de la casa, en la colonia Real del Norte, hasta donde llegaron las autoridades para hacer el levantamiento del cuerpo.

Casa donde presuntamente se suicidó el menor Foto: Especial

Versiones extraoficiales señalan que habría dejado una carta en la que pedía perdón por su decisión de quitarse la vida y decía estar harto de que no lo dejaran ser como él quería.

Los padres del menor habrían dicho a las autoridades que su hijo tenía una “obsesión” con un cantante conocido como Peso Pluma.

Peso Pluma responde a polémica de niño que se suicidó

Ante la polémica, el cantante se pronunció al respecto, afirmando que el hecho de que los menores reproduzcan sus canciones no es responsabilidad suya.

“Mi música no es para niños; si quisiera hacer música para niños, ya lo hubiese hecho, pero no es así. Mis canciones no son baladas infantiles, jamás lo serán, si hay niños coreando mis canciones es por irresponsabilidad de los padres, ellos son los que permiten que mi música llegue a ellos”, afirmó Hassan Emilio Kabande Laija.

Peso Pluma se mantiene en el Top Global de Spotify. Foto: Twitter @ElPesoPluma

Con información de Telemundo