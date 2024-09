La alimentación juega un papel crucial en el funcionamiento del cerebro y según varios expertos en neurología, ciertos alimentos pueden ayudar a mejorar la memoria y las capacidades cognitivas. Una de las recomendaciones más destacadas es el consumo regular de nueces, sin embargo, la neuróloga Elana Clar, manifiesta que incluir las bayas en nuestra dieta diaria puede ser clave para mejorar la memoria y proteger nuestro cerebro.

Las bayas son un snack lleno de beneficios para el cerebro. Fuente: Freepik.

Elana Clar, especialista en neurología en New Jersey Brain and Spine, recomienda este tipo de frutas no solo porque son una opción saludable para saciar antojos, sino porque están llenas de compuestos como las antocianinas y quercetina, que han demostrado tener efectos neuroprotectores. Estudios científicos refuerzan esta idea, mostrando que estos alimentos pueden mejorar el rendimiento cognitivo y reducir el riesgo de deterioro mental a largo plazo.

Además, expertos en nutrición, como Gabriela Gottau, coinciden en que los frutos rojos, gracias a sus efectos antiinflamatorios, son excelentes para mantener un cerebro en óptimas condiciones. Combinarlos con otros alimentos como pescados, legumbres y frutos secos también puede potenciar sus beneficios y mejorar la salud mental general.

De este modo, además de sus efectos cognitivos, el estudio descubrió que incluir las bayas en nuestra dieta diaria puede ayudar a reducir los niveles de insulina en ayunas, lo que también puede favorecer la pérdida de peso al mejorar el procesamiento de carbohidratos.

La clave está en incorporar estos alimentos a una dieta balanceada y saludable, priorizando aquellos que estimulan las funciones cerebrales y favorecen la memoria. Este enfoque en la nutrición puede ser una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida a largo plazo, asegurando un cerebro más fuerte y una mejor memoria.