¡Muy a su estilo! Eugenio Derbez responde a TikToker que viajó con él y no lo reconoció

Hace unos días, una joven con el nombre de cuenta @_paigecraig en TikTok, se hizo viral porque viajó a un lado del actor mexicano, Eugenio Derbez, y no lo reconoció.

Fueron miles los que comentaron su video: “Qué alguien le explique”, “Es Ludovico P. Luche”, “Es Armando Hoyos”, “Es un actor mexicano”, “Es una leyenda”, “Tienes que ver sus películas”, “Es el Adam Sandler mexicano”, entre otros.

La joven mencionó en la descripción que la gente se acercaba a Eugenio para pedirle fotos, por lo que sospechó que se trataba de un famoso; sin embargo, ella no lo reconoció.

Joven se encuentra a Eugeni Dervez. Foto: Capturas de TikTok @_paigecraig

¿Qué le dijo Eugenio Derbez a tiktoker que no lo reconoció?

A más de un mes de la publicación original en la cuenta de Paige, y con casi 40 millones de vistas, Eugenio Derbez le respondió de una forma muy creativa.

Eugenio publicó su respuesta en TikTok: “Hola Paige, me presento, mi nombre es Eugenio Derbez y básicamente soy actor y director; pero a veces soy valet parking, o billonario, a veces también soy maestro de música, pero lo que definitivamente hago mejor es ser un Latin Lover”, comentó.

Mientras mencionaba lo anterior, ponía imágenes de las películas a las que hizo referencia: “The Valet”, “Hombre al agua”, y “CODA”, esta última ganadora del premio Óscar en 2022 a mejor película.

Casi al final de su video, el comediante pidió ayuda de los internautas para conocer la identidad de la chica: “Ahora, ¿alguien me puede decir quién es esta chica y por qué la sigue la gente? Ella tiene más de un millón de seguidores en TikTok”.

Algunos comentarios fueron los siguientes: “Soy tu fan”, “La mejor respuesta”, “Yo también me pregunto quién es ella”, “Siempre creativo y humilde”, “Te falto el burro de Shrek”, “Tuvo suerte de que no lo conoció porque no lo dejaría descansar”, entre otros.

