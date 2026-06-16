La organización de la Copa del Mundo de la FIFA genera transformaciones y novedades en los servicios públicos de las ciudades que albergan los encuentros deportivos. En la capital del país, las autoridades locales implementan estrategias operativas para optimizar el traslado de miles de visitantes locales y extranjeros que acuden a las jornadas futbolísticas en el coloso de Santa Úrsula.

Como parte de estas medidas de logística e identidad urbana, el sistema de transporte colectivo pone a disposición de la ciudadanía un dispositivo de pago conmemorativo, el cual busca agilizar el acceso a los diferentes métodos de transporte disponibles en la metrópoli durante la temporada veraniega.

Aspectos de ciudadanos usando la Tarjeta de Movilidad Integrada para ingresar al Metro de la Ciudad de México en la Línea 2, el 4 de marzo de 2022. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

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Puntos de venta oficiales y costo del plástico conmemorativo

El proceso de distribución del insumo electrónico se realiza bajo una planeación específica en las zonas de mayor flujo de usuarios.

De acuerdo con las disposiciones emitidas en el portal institucional de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), los ciudadanos pueden adquirir esta pieza especial en las taquillas seleccionadas del Sistema de Transporte Colectivo Metro (particularmente en las líneas 1, 2 y 3, que conectan con los principales nodos hoteleros y turísticos de la demarcación).

Asimismo, las máquinas expendedoras ubicadas en las estaciones del Metrobús y del Cablebús cuentan con inventario disponible para el público general.

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Respecto a los lineamientos financieros del artículo de transporte, el fideicomiso del sistema de peaje aclara que la tarjeta mantiene el costo estándar de recuperación de las versiones tradicionales (fijado en 15 pesos mexicanos), requiriendo una recarga mínima para activar los viajes correspondientes.

Las autoridades capitalinas especifican que el diseño conmemorativo no altera el funcionamiento técnico del dispositivo, permitiendo el acceso unificado al Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús, Ecobici y los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Foto: Captura de pantalla en X

Recomendaciones de uso según las pautas de movilidad urbana

La introducción de esta edición especial responde a la necesidad de masificar el uso del cobro electrónico para evitar aglomeraciones en las taquillas físicas durante los días de partido. Los manuales de gestión de transporte masivo (desarrollados por la Asociación Internacional de Transporte Público, UITP) señalan que la implementación de tarjetas con diseños temáticos estimula el interés del usuario por adquirir sistemas de pago anticipado, lo que disminuye los tiempos de espera en las estaciones de transbordo en un porcentaje considerable.

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Las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México exhortan a los asistentes del torneo a realizar sus recargas digitales con antelación a través de las aplicaciones bancarias autorizadas o la plataforma oficial del sistema de movilidad integrada.

Esta previsión logística garantiza un ingreso fluido a las rutas especiales de transporte que se dirigen hacia el sur de la ciudad, consolidando una infraestructura de traslado eficiente para el óptimo desarrollo de las actividades masivas asociadas al evento futbolístico global.

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