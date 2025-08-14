Más Información

Efemérides del 14 de agosto; ¿qué se conmemora este jueves?

La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes que dejó la tercera gala de nominación; así reaccionaron en X

Mujeres Bienestar 2025: ¿quiénes pueden registrarse hoy, 14 de agosto?; esto sabemos

¿Quién es Jacobo Rodríguez? Alcalde de Piedras Negras explota por pregunta sobre antidoping; luego se hace la prueba

Profeco vs PlayStation: Así luce la diferencia de precios en juegos de Xbox exhibidos en pesos; usuarios reaccionan con quejas

El continúa con el registro para el programa Mujeres Bienestar, uno de los tantos apoyos económicos que se brindan, este en específico va dirigido a mujeres de 60 a 64 años.

Este en específico fue definido como “una forma de reconocimiento a una vida de trabajo”, y va dirigido a las mujeres de la tercera edad que tengan la nacionalidad mexicana y vivan en el país.

Se espera que se sumen 3.3 millones de beneficiarias al millón de mujeres que ya están registradas en el programa.

¿Quiénes pueden registrarse hoy 14 de agosto?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Bienestar, hoy 14 de agosto los apellidos que empiecen con las letras: “N”,”Ñ”,”O”,”P”,”Q”, “R”, podrán realizar su solicitud en cualquier módulo del bienestar.

Deberán llevar los siguientes documentos en original y copia, en un horario desde las 10:00 a 16:00 horas: Acta de nacimiento, CURP, Alguna Identificación Oficial Vigente, y algún comprobante de domicilio no mayor a 6 meses.

Mujeres Bienestar 2025: ¿a quiénes les toca registro hoy?
¿Qué otro día puedo asistir si no me es posible hoy?

Si no te es posible llevar a cabo tu solicitud el día que le toca a tu apellido, podrás acudir cualquier sábado del mes. Deberás tener en cuenta que el tiempo de espera y las filas podrían ser mucho más largas.

Mujeres Bienestar 2025: ¿a quiénes les toca registro hoy?
