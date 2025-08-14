Mujeres Bienestar 2025: ¿quiénes pueden registrarse hoy, 14 de agosto?; esto sabemos

El Gobierno de México continúa con el registro para el programa Mujeres Bienestar, uno de los tantos apoyos económicos que se brindan, este en específico va dirigido a mujeres de 60 a 64 años.

Este en específico fue definido como “una forma de reconocimiento a una vida de trabajo”, y va dirigido a las mujeres de la tercera edad que tengan la nacionalidad mexicana y vivan en el país.

Se espera que se sumen 3.3 millones de beneficiarias al millón de mujeres que ya están registradas en el programa.

Lee también ¡Tomen nota! SEP lanza lista de útiles para ciclo escolar 2025‑2026; ¿en qué consiste?

¿Quiénes pueden registrarse hoy 14 de agosto?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Bienestar, hoy 14 de agosto los apellidos que empiecen con las letras: “N”,”Ñ”,”O”,”P”,”Q”, “R”, podrán realizar su solicitud en cualquier módulo del bienestar.

Deberán llevar los siguientes documentos en original y copia, en un horario desde las 10:00 a 16:00 horas: Acta de nacimiento, CURP, Alguna Identificación Oficial Vigente, y algún comprobante de domicilio no mayor a 6 meses.

Mujeres Bienestar 2025: ¿a quiénes les toca registro hoy?

¿Qué otro día puedo asistir si no me es posible hoy?

Si no te es posible llevar a cabo tu solicitud el día que le toca a tu apellido, podrás acudir cualquier sábado del mes. Deberás tener en cuenta que el tiempo de espera y las filas podrían ser mucho más largas.

Lee también Aprovecha la feria escolar de Profeco; ¿cuándo y dónde será?

Mujeres Bienestar 2025: ¿a quiénes les toca registro hoy?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa