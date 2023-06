Mujer se queda dormida en el transporte público y niño travieso hace lo impensado

El transporte público es muy utilizado por las personas que acuden a sus lugares de trabajo, al colegios, universidad y cualquier tipo de desplazamiento. Es necesario para las personas que no tiene coches y muy útil para trasladarse de un lugar a otro.

Sin embargo, a veces esas distancias son largas y muchas personas suelen quedarse dormidas en los trayectos. Y una de estas historias se viralizó en TikTok cuando una mujer contó que mientras iba dormida en el transporte público, sufrió un corte de cabello inesperado.

Según cuenta en TikTok, después de ir al gimnasio y de compras tomó el transporte público y mientras viajaba, se quedó dormida y despertó porque una mujer le pegó a su hijo, presenció la situación tensa pero no entendía de qué se trataba. Pero advierte que tanyo la madre como el hijo bajan rápidamente del transporte público.

"De repente escuche a la madre darle un golpe al niño, pues, obviamente, no lo relacione conmigo, yo dije 'lo estarán regañando'. Ustedes saben la madre le hizo el gesto en plan bah, pero en vez de dar la cara agarró al niño y se bajaron del bus a la siguiente parada, me pareció raro, pero no le hice caso", comentó en TikTok. Sin embargo, todo tenía una explicación.

@carolynnna Si llega a ser mi hijo le falta españa pa correr jajajajaja ♬ Storytelling - Adriel

No le dio importancia a lo que sucedía con la mujer y el niño, pero unos minutos después se toca el cabello y la sensación de desesperación se apoderó de ella. En el video de TikTok cuenta que le hacía falta una trenza, es decir que el niño le había cortado el pelo mientras ella iba dormida. Muy enojada, ya no tenía con quién descargarse porque no había lo que le provoco enojo porque jamás se imaginó que eso le iba a pasar. En otro video, la joven comentó que, al pasar los días del accidente con su cabello, ya se toma el caso con humor. Sin embargo, le costó asimilar lo que había pasado porque nadie le avisó y además no tenía con quien desquitarse porque el responsable de lo que había sucedido, ya se había bajado del transporte público.

Con información de Laura Guevara