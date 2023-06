Joven recibe inesperado mensaje de sus exsuegros y se viraliza en redes

Twitter es un espacio donde cientos de usuarios realizan confesiones de todo tipo, compartiendo con miles de desconocidos algunos detalles íntimos acerca de su vida privada.

Lo cierto es que en los últimos días, una intrépida joven decidió utilizar sus redes sociales para hablar sobre un hecho que le ocurrió justo en el día de su cumpleaños.

Esta publicación se hizo viral en muy poco tiempo y tiene como protagonista a Chiara, cuyo nombre de usuario es @shiara2006 y sus exsuegros.

El posteo de la joven se viralizó en Twitter

Chiara decidió compartir en su Twitter el gesto que tuvieron con ella sus exsuegros en el día de su cumpleaños. El posteo se hizo viral y recibió cientos de comentarios.

“Mis ex suegros me aman aunque ya no seamos familia”, escribió, y luego compartió una captura de pantalla de WhatsApp donde se puede ver que recibió el siguiente mensajito: “Hola Chiara. Feliz cumple. Que tengas un hermoso día y la pases muy feliz”, le escribieron. Luego, le enviaron una transferencia de dinero. “Así te comprás un heladito”, agregaron junto al comprobante de pago.

De más está decir que esta publicación de la joven cosechó más de 500 retuits, casi 400 citas y roza los 50 mil me gusta. “Que la familia de tu ex te siga queriendo es de las cosas más lindas”, expresó una joven al observar dicho post.

El tuit viral de Chiara. Fuente: captura de pantalla de Twitter

“Mi mamá le comenta las fotos de Facebook a la primera novia de mi hermano de hace 7 años. Mi mamá no supera nada”, bromeó por su parte otra chica. "Si no me saludan así, no quiero nada", expresó otra joven conmovida por la tierna situación.

