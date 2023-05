Mujer escucha infidelidad y su mensaje de aviso se vuelve tendencia en redes

En varias oportunidades se han vuelto virales los casos en que una persona que va en determinado medio de transporte y ve o escucha una infidelidad por parte de otro usuario.

Recienetemente el caso de una infelidad se volvió viral en Twitter luego de que la usuaria Dana buscara el paradero de una joven a la cual le están siendo infiel.

“Si te llamas Agostina y tenés un novio llamado Nacho te engañó con Luana y tus amigas Camila, Antonella y Sofia saben todo. Además, saben que Antonella gusta de Nacho. Hablan muy fuertes tus amigas en el bondi para viajar con gente chusma como yo”, expresó la usuaria en su cuenta de Twitter.

El tuit de Dana no tardó mucho tiempo en volverse viral en Twitter y en el resto de las redes sociales. En menos de 24 horas fue visto por más de 800 mil personas, contó con más de 1.000 retwets y 29 mil me gusta. Además, recibió una gran cantidad de comentarios de todo tipo.

Actualmente, el tuit de Dana cuenta con 3891 retweets, por lo tanto, se puede decir que se ha viralizado rápidamente. Incluso el número de me gusta se elevó a 80 mil.

“Avisen cuando la encuentren. Quiero chisme completo”, “Eso nos perdemos quienes vamos dormidos o con auriculares en el bondi” y “Tranquilamente podría ser yo”, fueron algunos de los comentarios que tuvo la publicación.

Listo gente no busquen mas soy yo, Camila es mi mejor amiga, últimamente nos empezamos a juntar con ellas xq sofi es la novia de facu (amigo de mi novio) cami pego re buena onda con las chicas y yo siempre sentí algo raro, claro, me estaban cagando y todos lo sabían menos yo pic.twitter.com/S5L6bWxBWu — agosss (@fauniita) May 12, 2023

Sin embargo, la historia no terminó allí, ya que apareció una joven que es amiga de la joven a la que le fueron infiel. "Listo gente no busquen mas soy yo, Camila es mi mejor amiga, últimamente nos empezamos a juntar con ellas xq sofi es la novia de facu (amigo de mi novio) Cami pego re buena onda con las chicas y yo siempre sentí algo raro, claro, me estaban cagando y todos lo sabían menos yo", se lee en un mensaje más abajo.